شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسيكون تحقق أرباح منخفضة رغم مبيعات قوية لأجهزة آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فوكسكون أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم، عن أرباح أقل في الربع الأخير من العام جاءت متأخرة عن التوقعات على الرغم من مبيعات iPhone 12 القوية والطلب المتزايد على أجهزة العمل عن بعد.

وحققت الشركة التايوانية، التي تعد عمالقة التكنولوجيا مثل Apple من بين عملائها الرئيسيين، صافي ربح من أكتوبر إلى ديسمبر قدره 45.97 مليار دولار تايواني (1.61 مليار دولار أمريكي) بحسب رويترز.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 4% عن العام السابق، وفقًا لبيان الشركة، ومقارنة بمتوسط ​​50.89 مليار دولار تايواني من 11 محللًا جمعتها Refinitiv.

وسميت رسميًا باسم Hon Hai Precision Industry Co Ltd ، ارتفعت عائدات Foxconn في الربع الرابع بنسبة 15%على مدار العام.

كانت الشركة قد توقعت سابقًا أن تكون إيرادات الربع الرابع في نطاق انخفاض بنسبة 3% ومكاسب بنسبة 3%عن العام السابق.