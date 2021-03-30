تكنولوجيا: HP ستطلق جهاز Chromebook جديدًا في الهند في 8 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفادت بعض التقارير الأسبوع الماضي أن شركة HP ستطلق مجموعة جديدة من أجهزة Chromebook بأسعار معقولة في الهند. واليوم، ظهر إعلان تشويقي جديد من Flipkart والذي يشير إلى أنه من المحتمل ان يكون الجهاز القادم هو HP Chromebook 11a.

ووفقا للإعلان التشويقي، تستعد الشركة لإطلاق جهاز Chromebook في 8 أبريل باللون الأزرق، وسيحتوي على مقبس صوت/ميكروفون مقاس 3.5 ملم ومنفذ من النوع C وقارئ بطاقة microSD على اليمين.

ونظرًا لأنه جهاز Chromebook، يبرز الإعلان أيضًا جميع الأشياء المميزة مثل متجر Google Play المدمج وتطبيقات G Suite والمزيد.

وجدير بالذكر ان هناك تقرير صادر عن India Today Tech والذي ذكر أن HP ستطلق قريبًا جهاز Chromebook في الهند تحت فئة 25000 روبية هندية. ومن المتوقع أن يكون هذا هو Chromebook 11a من عام 2020.

واستنادًا إلى ذلك، يعرض الإعلان التشويقي المظهر الأول للجهاز وتتطابق مواصفاته مع النموذج المذكور أعلاه.

وفي هذه الحالة، سيحتوي طراز HP Chromebook الذي سيتم إطلاقه في الهند على شاشة 11.6 بوصة عالية الدقة بدقة 1366 × 768 تمامًا مثل طراز الولايات المتحدة. ويمكن أن يكون أقصى سطوع للشاشة 220 nits.

ومن الداخل سيعمل بمعالج MediaTek 8183 بتردد أساسي 2.0 جيجاهرتز مع ذاكرة تخزين مؤقت L2 بسعة 2 ميجابايت.

على أي حال، سنعرف كل شيء بخصوص المواصفات والأسعار الرسمية في 8 أبريل.

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