تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز Mi Laptop Pro بحجم 15 إنش وشاشة E4 OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني عن Mi Laptop Pro بحجم 15 إنش وشاشة E4 OLED، وأيضاً إصدار بحجم 14 إنش وشاشة LCD ومعدل تحديث 120 Hz.

أعلنت شركة شاومي عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Mi Laptop Pro، حيث تقدم إصدار بحجم 15 إنش وشاشة E4 OLED، وسطوع 600 nit، كما تدعم الشاشة تعتيم DC، ودقة عرض 3.5K وكثافة عرض261 بيكسل لكل إنش.

أيضاً يتميز جهاز Mi Laptop Pro 15 وأبعاد 16:10، مع ألوان 10بت وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass.

كما يضم جهاز Mi Laptop Pro 15 الجيل 11 من معالجات إنتل، حيث تتوفر نماذج بمعالج i5 أو i7، كما يضم الجهاز كرت شاشة GeForce MX450، وذاكرة فيديو 2 جيجا بايت VRAM، ويدعم تبريد الجهاز نظام تبريد يضم اثنان من المراوح، ويدعم الجهاز معايير Intel Evo.

ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما يأتي الجهاز بمنفذ Thunderbolt 4، واثنان من منافذ USB-C، كما يتميز الجهاز بحجم نحيف 15.9مم، مع تصميم من الألومنيوم، ويتوفر الجهاز للحجز المسبق بسعر 990 دولار، للنموذج المميز ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت ومعالج i5، على أن يبدأ البيع من 2 من أبريل، أيضاً تقدم شاومي إصدار مميز بمعالج Ryzen 5000H من AMD عند 45W، على أن ينطلق هذا الإصدار للأسواق في مايو.

أيضاً تقدم شاومي جهاز Mi Laptop Pro بحجم 14 إنش، الذي يتميز بحجم أنحف بسماكة 15.6 مم، ووزن 1.5 كجم، كما صمم الجهاز من الألومنيوم.

كما يضم هذا الإصدار شاشة LCD بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120 Hz، وأبعاد 16:10، مع ألوان أكثر دقة، إلا أنه لا يدعم تقنية HDR، كما يتوفر الجهاز بمعالج Core i5 أو Core i7 من الجيل 11 من معالجات إنتل، وكرت شاشة GeForce MX450، ويضم بطارية بقدرة 56 WHr وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويضم Mi Laptop Pro 14 منفذ Thunderbolt 4، ويدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز بسعر 805 دولار.

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