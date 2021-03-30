علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ابل تحدد يوم 7 من يونيو لإنطلاق مؤتمر المطوريين WWDC 2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر ابل القادم للمطوريين من 7 إلى 11 من يونيو، حيث تعقد عملاق التكنولوجيا الحدث على شبكة الإنترنت.

نشرت شركة ابل إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد إنطلاق مؤتمر المطوريين السنوي WWDC 2021، حيث تستعرض ابل خلال الحدث الإصدارات القادمة من أنظمة تشغيل iOS وiPadOS و watchOS و macOS وأيضاً tvOS.

ويمكن للمطوريين متابعة جلسات المؤتمر عبر البث المباشر لشركة ابل على شبكة الإنترنت، حيث تقدم ابل طرق جديدة للتواصل والتفاعل في الحدث.

أيضاً تتيح ابل للمطوريين المبتدئين التفاعل عبر Swift Student Challenge، حيث يمكن التفاعل في الحدث لمدة 3 دقائق وإنشاء مشهد تفاعلي داخل “Swift Playground”، كما سيتاح للمطوريين المبتدئيين إرسال إبداعاتهم حتى 19 من أبريل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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