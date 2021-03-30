شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوبر يدرب ذكاء اصطناعى على النظر من النافذة والكشف عن الكلاب والان مع تفاصيل الخبر
قال رايدر، "إن الحجر الصحي ليس رائعًا، لكن النظر إلى الكلاب يجعلني أشعر بتحسن"، وبدأ أحدث فيديو له من خلال شرح أن النظر إلى الكلاب والقطط سيزيد من كمية السيروتونين والدوبامين في الدماغ، ومن هنا قرر رايدر أنه يمكن أن يحصل على زيادة الدوبامين عن طريق اختلاس النظر إلى بعض الكلاب في الحياة الحقيقية.
وأوضح في مقطع فيديو: "أبنى آلة تطل من النافذة وتبلغني إذا كان هناك أي كلاب تسير، حتى أتمكن من النظر إليها والشعور بالتحسن".
أنشأ اليوتيوبر كاشف الكلب الخاص به باستخدام Raspberry Pi ، وهو كمبيوتر بسيط أحادي اللوحة شائع بين الهواة، مقترنًا بوحدة كاميرا تدعم الذكاء الاصطناعي باستخدام نموذج YOLO للكشف عن الأشياء، وتم تدريبه على التعرف على عشرات الأشياء، بما في ذلك الأشخاص والسيارات والمظلات، وبالتأكيد الكلاب.
كما أنه بإدخال بعض الرموز المخصصة وإرفاق مكبر صوت، وجه رايدر الأداة إلى الشارع وانتظر، ليكتشف نجاح تجربته، مؤكدا أن التجربة جعلته يشعر بالتحسن.