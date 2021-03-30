تكنولوجيا: شاومي تكشف عن أول هاتف قابل للطي Mi Mix Fold بسعر 1520 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن أول إصدار للشركة من الهواتف القابلة للطي Mi Mix Fold الذي يتميز بأكبر حجم للشاشة 8.01 إنش ويأتي بسعر 1520 دولار.

انطلق إصدار شركة شاومي الأول من الهواتف القابلة للطي Mi Mix Fold بشاشة OLED بحجم 8.1 إنش، ودقة عرض 1440 بلس، وأبعاد 4:3، مع نمط desktop، وشاشة تدعم التخصيص بأكثر من حجم عن طريق التمرير السريع على الشاشة بثلاثة من الأصابع، كما يتميز الهاتف بتصميم بشكل حرف “U” لفواصل الشاشة بوزن أخف بنسبة 27% مقارنة بالإصدارات الأخرى من الهواتف القابلة للطي.

ولقد تخطى هاتف Mi Mix Fold إختبارات طي الشاشة حتى 200000 مرة، ومن ثم تم إختبار الهاتف حتى مليون مرة من الطي، كما تدعم شاشة الهاتف OLED تقنية HDR10 بلس، كما يدعم تقنية Dolby Vision، مع ألوان مميزة بدقة أعلى بمعايير DCI-P3.

كما تدعم الشاشة سطوع 600 nit كما تصل الشاشة في أعلى سطوع إلى 900 nit، وتتميز شاشة Mi Mix Fold الخارجية بحجم 6.52 إنش في شاشة OLED، مميزة بدقة عرض 840 في 2520 بيكسل، وأبعاد 27:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، ومعدل لمس 180 Hz، وسطوع 650 nit، وتدعم الشاشة أيضاً تدعم الشاشة محتوى HDR10 بلس وتقنية Dolby Vision.

ويضم الهاتف شريحة معالجة الصور المطورة من شاومي Surge C1 والتي تدعم خورازمية 3A مع ميزة التركيز التلقائي، والتعرض التلقائي وتوازن اللون الأبيض التلقائي مما يدعم توفير إستهلاك الطاقة في الهاتف.

كما تضم الكاميرة في هاتف Mi Mix Fold تقنية العدسات السائلة التي تقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، والتي تدعم تغيير شكل العدسات لمحاكاة رؤية عين المستخدم، كما تعمل العدسات بفضل محرك ويمكن للعدسات السائلة أن تدعم العمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين 40 إلى 60 درجة.

ويمكن لتقنية العدسات في Mi Mix Fold أن تدعم ضبط التكبير من تكبير بصري 3 مرات إلى 30 مرة، ببعد بؤري يعادل 80مم عند أقصى إتساع للعدسات، مع تركيز بؤري 3 سم لتصوير لقطات macro.

ويتميز المستشعر الخاص بالعدسات السائلة بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر ISOCELL HM2 الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع عدسات 7P، ودعم تقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، 2.1 µm، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، وفتحة عدساتf/2.4.

ويضم هاتف Mi Mix Fold بطارية بقدرة 5020 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، ومعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، وأيضاً UFS 3.1 في السعة التخزينية، حيث يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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