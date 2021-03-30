تكنولوجيا: شاومي تبدأ إستثمار جديد في قطاع السيارات الكهربائية بقيمة 10 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي في حدث أقيم اليوم عن خطط الشركة القادمة للإستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، حيث أطلقت شاومي شركة فرعية بإستثمار بقيمة 10 مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة.

انطلق حدث شاومي الثاني اليوم مع مزيد من الإعلانات عن منتجات الشركة وخططها المستقبلية، ولقد جاء إعلان العملاق الصيني الأول ليؤكد على إتخاذ شاومي الخطوات الأولى للمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تبدأ شاومي الإستثمار في قطاع السيارات الكهربائية بقيمة 1.5 مليار دولار، أيضاً تنطلق الشركة الفرعية للسيارات الكهربائية بقيادة Lei Jun الرئيس التنفيذي لشركة شاومي.

وتشير التوقعات إلى أن الشركات المصنعة للهاتف تتجه للمنافسة في سوق جديد خلال الفترة القادمة، ولقد كانت البداية لعملاق التكنولوجيا ابل التي تطور بالفعل إصدارها الأول من السيارات الكهربائية، حيث تبحث ابل في الوقت الراهن عن الشركة التي ستتولى توفير قطع الغيار للسيارة الكهربائية، بينما تركز ابل على تطوير بطارية السيارة وتقنية القيادة الذاتية في البرمجيات والأجهزة.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى خطط هواوي لبدء تطوير سيارة كهربائية، كما أشير إلى أن هواوي قد بدأت محادثات بالفعل مع “Changan Automobil”، و” BluePark New Energy “.

يذكر أن شركة سامسونج تعمل بالفعل على تطوير بطاريات السيارات الكهربائية، بينما تعمل LG Energy على تطوير بطاريات EV، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مستقبل السيارات الكهربائية القادمة من عمالقة تصنيع الهاتف.

المصدر

اعلان





