شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه Malware؟ .. كل ما تحتاج معرفته عن عالم البرامج الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون التعرض للبرامج الضارة، مثل الفيروسات، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمثابة كابوس، ويمكن أن يتسبب فى جميع أنواع المشاكل، هناك العديد من أنواع البرامج الضارة التى يجب توخى الحذر منها - إذن فما هى البرامج الضارة فى الواقع، وما الذى يجب أن تخاف منه؟

ما هى malware؟

مصطلح malware أو البرامج الضارة هو اختصار لـ malicious software، ويصف مجموعة من البرامج مثل الفيروسات viruses وأحصنة طروادة trojans والديدان worms، ويتم إنشاء هذه البرامج واستخدامها من قبل مجرمى الإنترنت لتدمير أجهزة الكمبيوتر أو الخدمات الخاصة بأشخاص آخرين أو السماح لهم بالوصول إليها.

ولعل النية الخبيثة وراء البرامج الضارة هى التى تجعل البرامج مشكلة، ومن المحتمل أن تواجه معظم أجهزة الكمبيوتر أو الأنظمة إصابة بالبرامج الضارة فى مرحلة ما.

ما مدى خطورة malware؟

من المحتمل أن تكون البرامج الضارة خطيرة للغاية - فقد تم استخدامها لسرقة المعلومات المصرفية، وإيقاف المستشفيات، وغزو الأنظمة الحكومية والنووية.

أمثلة على خطورة البرامج الضارة

فى عام 2020، تم منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزتهم التى تعمل بنظام أندرويد بواسطة برامج ضارة تسمى Covidlock، والتى قدمت نفسها على أنها معلومات عن فيروس كورونا فى ذروة الوباء، حيث كان يمكنهم فقط العودة إلى أنظمتهم من خلال دفع 100 دولار لكل جهاز للمتسللين.

كما كان هناك برنامج ضار آخر يُعرف باسم زيوس مسئولاً عن خسارة مئات الملايين من الدولارات منذ أن تم تحديده لأول مرة فى عام 2007، ويعمل زيوس عن طريق نسخ ضغطات المفاتيح لاكتشاف كلمات المرور والتفاصيل الأخرى، وتم تقديم زيوس عبر رسائل البريد الإلكترونى العشوائية والرسائل المنبثقة الزائفة، وكان فعالًا ضد أمازون وبنك أمريكا، من بين آخرين.

كذلك فقد كانت البرامج الضارة Iloveyou عبارة عن دودة كمبيوتر أصابت أكثر من عشرة ملايين جهاز كمبيوتر شخصى يعمل بنظام Windows وخلقت أضرارًا تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، حيث تم التنكر فى شكل رسالة حب، وانتشر عبر البريد الإلكترونى من حسابات المستخدمين المصابين.

وفى مايو 2017، أصبح هجوم Wannacry Ransomware أحد أسوأ الهجمات الإلكترونية فى التاريخ، حيث تسبب Wannacry فى خسائر تقدر بـ 4 مليارات دولار من 2017 إلى 2020، من خلال المطالبة بدفعات الفدية التى تم دفعها بعملة البيتكوين المشفرة.

ما الذى يمكن أن تؤثر عليه البرامج الضارة؟

يمكن أن تؤثر البرامج الضارة على أى جهاز أو خدمة أو نظام قابل للبرمجة، وهناك أنواع مختلفة من البرامج الضارة التى يمكن أن تؤثر عليك بطرق مختلفة:

Spyware:

تقوم برامج التجسس حرفياً بما يقوله الاسم، وتتجسس على سلوكك وترسل جميع أنواع البيانات إلى المتسللين - بما فى ذلك كلمات المرور والتفاصيل المصرفية.

Keylogger:

غالبًا ما يستخدم لاكتشاف كلمات مرور الأشخاص، لأنه يسجل جميع ضغطات المفاتيح التى يقومون بها.

Rootkit:

يعمل مثل مجموعة أدوات من البرامج التى تمنح المتسلل القدرة على التحكم فى جهاز كمبيوتر أو نظام عن بُعد كما يفعل المسؤول.

Adware:

تجبر برامج الإعلانات المتسللة متصفح الويب الخاص بك على إعادة التوجيه إلى الإعلانات، والتي، إذا نقرت عليها، غالبًا ما تنقلك إلى المزيد من البرامج الضارة.

Ransomware:

تُستخدم برامج الفدية لحجبك عن محرك الأقراص الثابتة أو نظام الكمبيوتر عن طريق تشفيره - ثم تطالب بالدفع مقابل منحك مفتاح الوصول.

Scareware

هو شكل خادع من Ransomware، ولكن على عكس Ransomware الحقيقي، يمكن تعطيله بسهولة من قبل المستخدم.

Cryptojacking

يستخدمه المتسللون لجعل جهاز الكمبيوتر الخاص بك ينقب عن البيتكوين - يمكن القيام بذلك على نظام التشغيل الخاص بك، أو فى الخلفية، أو كبرنامج نصى Java فى نافذة المتصفح.

Malvertising

الإعلانات الخبيثة هى المكان الذى يضع فيه المتسللون إعلانات على منصات شرعية وموثوق بها، ولكن الكود فى الإعلان يوجه المستخدم فى الواقع إلى موقع ويب ضار أو يثبّت برامج ضارة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ما هى أنواع البرامج الضارة الموجودة؟

هناك أنواع مختلفة من البرامج الضارة التى تصيب أنظمة الكمبيوتر بطرق مختلفة ومحددة.

1. الفيروسات viruses

تعد الفيروسات من أكثر أنواع البرامج الضارة شيوعًا وتنتشر بسرعة كبيرة، والفيروسات عبارة عن أقسام من تعليمات برمجية للكمبيوتر يقوم مجرمو الإنترنت بإدراجها فى التعليمات البرمجية النظيفة فى البرامج، وعندما يتم تنشيط البرنامج ببراءة، فإنه يتلف أجهزة الكمبيوتر والملفات الفاسدة، ويمكن أن يدخلوا أنفسهم فى تعليمات برمجية نظيفة أخرى.

2. الديدان worms

الديدان هى برامج ضارة قائمة بذاتها تتكاثر وتنتشر من كمبيوتر إلى آخر، وهم قادرون على الانتشار بسرعة كبيرة، وهم حرفيا يشقون طريقهم عبر الشبكة.

3. أحصنة طروادة trojans

أحصنة طروادة هى برامج غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها، ويسمح المستخدمون لهم ببراءة بالدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لأن أحصنة طروادة تبدو وكأنها شيء يريده المستخدم، وبمجرد الدخول، يمكّن حصان طروادة البرامج الضارة الأخرى من دخول النظام أو الجهاز، يمكن للقراصنة أيضًا تثبيت البرامج الضارة يدويًا أو الوصول إلى الكمبيوتر شخصيًا أو عن بُعد.

كيف إيقاف البرامج الضارة؟

- اليقظة هى الخطوة الأولى فى منع البرامج الضارة.

- البريد الإلكترونى العشوائى هو الطريقة الأكثر شيوعًا التى تدخل بها البرامج الضارة إلى الأنظمة، لذا ابحث عن الروابط أو المرفقات غير العادية فى رسائل البريد الإلكتروني.

- تأكد من حماية ومراقبة جميع أجهزتك وأنظمتك، وعمل نسخ احتياطية منتظمة لملفاتك.

- يمكنك أيضًا استخدام برنامج مكافحة فيروسات، والذي، على الرغم من اسمه، يمكنه العمل على جميع أشكال البرامج الضارة.