شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تحتفل بإطلاق أول سماعة رأس VR للمستهلكين فى العصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة فيس بوك بمرور 5 سنوات على دخولها عالم الواقع الإفتراضى عقب استحواذها على شركة Oculus، حيث قالت الشركة أطلقنا Oculus Rift فى مارس 2016، لقد كانت لحظة كبيرة - إطلاق أول سماعة رأس VR للمستهلكين فى العصر الحديث.

وأضافت فيس بوك عبر مدونتها الرسمية، لقد أطلقنا خمس سماعات رأس فى السنوات الخمس الماضية، كل منها يقود التكنولوجيا إلى الأمام ويسمح بإدخال تحسينات كبيرة فى كيفية تفاعل الأشخاص مع الواقع الافتراضى والتجارب التى يمكن للمطورين تقديمها، وفيما يلى نعرض أبرز هذه النظارات كما يلى:

Oculus Rift - مارس 2016

قبل Rift، كان هناك Kickstarter - حملة تمويل جماعى لجمع الأموال لـ DK1، وبحلول عام 2014، استحوذ فيس بوك على Oculus برؤية للواقع الافتراضى كمنصة الحوسبة التالية، وكانت Rift هى الخطوة الأولى نحو هذه الرؤية، وهى سماعة رأس مغطاة بالقماش بقيمة 599 دولارًا مع سماعات رأس قابلة للطي، ومستشعر خارجي، وجهاز تحكم عن بعد، وجهاز تحكم Xbox.

Oculus Touch - ديسمبر 2016

مكن Touch اللاعبين من جلب أيديهم بشكل أساسى إلى العالم الافتراضي، وانتهى الأمر بأن يكون ذلك نقطة تحول رئيسية للواقع الافتراضي، مع ألعاب مثل Robo Recall و SUPERHOT VR و Arizona Sunshine و The Unspoken و The Gallery.

ولعل استكشاف إمكانيات نظام التحكم الجديد هذا وتمهيد الطريق لـ Lone Echo و Beat Saber و Asgard’s Wrath وعدد لا يحصى من الآخرين، وبحلول الصيف التالي، تم تجميع Rift and Touch معًا بشكل دائم.

Oculus Go - مايو 2018

أعادت Oculus Go تصور Gear VR المتمحورة حول الوسائط كجهاز متعدد الإمكانات - أول جهاز لدينا - مع عدسات أفضل وعمر بطارية أطول، وحل صوتى جديد قائم على الحزام وشاشات عالية الدقة وسعر 199 دولارًا .

Oculus Quest و Rift S - مايو 2019

فى مايو 2019، أصدر فيس بوك سماعتين فى نفس اليوم: Rift S و Quest، وكان لكل منها حل تتبع داخليًا متطورًا (Oculus Insight)، ولوحات ذات دقة أعلى ونقطة سعر 399 دولارًا، حيث أن Rift S - تحسين للجهود السابقة فى الكمبيوتر الشخصى و Quest - جهاز متعدد الإمكانات يقدم تجربة قابلة للمقارنة نسبيًا بدون أسلاك أو أى أجهزة إضافية.

وجعل VR أكثر سهولة فى الوصول إلى المزيد من الأشخاص ومساعدة المطورين على الوصول إلى جماهير جديدة أكبر فى هذه العملية.

بحلول نهاية عام 2019، سمح Oculus Link للاعبين بتوصيل Quest بجهاز كمبيوتر للحصول على أفضل تجربة فى كلا العالمين، ووفى عام 2019، أعطت إضافة حل مبتكر لتتبع اليدين لمستخدمى Quest لمحة عن مستقبل واقع افتراضى أكثر طبيعية وبديهية.

Oculus Quest 2 - أكتوبر 2020

كان هدف فيس بوك من Quest 2 هو منح كل من اللاعبين والمطورين جهازًا عالى القدرة وأكثر قابلية للتخصيص - وذلك مقابل 100 دولار أقل، حيث أصبح هذا الهدف أكثر صعوبة عندما ضرب جائحة COVID- 19، لكن الشركة تمكنت من شحن Quest 2 فى أكتوبر.