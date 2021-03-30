شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز "جاجارين": رواد الفضاء الروس لديهم أجسام مضادة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مركز "جاجارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافيل فلاسوف، أن كل رواد الفضاء تقريبا الذين يتلقون دورات في مركزه لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا ، وأوضح قائلا إن 3 رواد فضاء من أعضاء فريق الرواد الروس فقط لم تتشكل لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا بسبب اختبارات وبحوث علمية يخضعون لها في الوقت الراهن.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن عملية التطعيم ضد الفيروس التاجي التي جرت في المركز، شملت رواد الفضاء كلهم عمليا.

وأشار فلاسوف، إلى أن 50% من موظفي مركز "جاجارين" لتدريب رواد الفضاء لديهم حصانة ضد "كوفيد – 19"، أما الباقون فيشاركون في عملية التطعيم.

يذكر أن وكالة الطب والبيولوجيا الفدرالية الروسية أفادت في ديسمبر الماضي بأنها تعتزم إجراء عملية تطعيم رواد الفضاء الأعضاء في فريق رواد الفضاء الروس وموظفي المركز الذين يتواصلون معهم.

وأوضح أن الأطباء يستخدمون عند التطعيم لقاح "سبوتنيك – V " الذي وضعه مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والأوبئة.