بالفيديو: ابتكار قناع مخصص للأنف للاستخدام أثناء الأكل والشرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

للتقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الأكل والتحدث، قام باحثون في المكسيك بصنع قناع خاص بالأنف فقط.

ووفقا لموقع “سي بي إس” الأمريكي، فإن الباحثين أكدوا أن خلع قناع الوجه لتناول الطعام أو الشراب يترك الشخص معرضا للفيروس، بينما لا يزال هذا القناع الخاص بالأنف يوفر نوعًا من الحماية فقط.

وقال عالم المناعة غوستافو أكوستا “إنه فيروس كورونا معد للغاية. يمكن أن تحدث العدوى من خلال أي من هذه الممرات الثلاثة العين والأنف والفم”.

وأضاف “من الواضح أننا لا يمكن أن نصاب بالدموع، ولكن يمكن أن نصاب بالعدوى إذا عطس شخص مصاب أو سعل. إذا لم يكن هناك حاجز مادي، فيمكن أن نصاب بالعدوى من خلال انخفاض التنفس الذي يطرد من مرضى كورونا أو الأفراد المصابين. ومع هؤلاء الأفراد المصابين الذين لم يتم التعرف عليهم على أنهم مصابون بالعدوى”.

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الخلايا التي تمنح الناس حاسة الشم هي نقطة دخول رئيسية لفيروس كورونا، ما يجعل أغطية الأنف مثل هذه مهمة.

ومع ذلك، توصي منظمة الصحة العالمية الأشخاص بارتداء قناع للوجه يغطي الأنف والفم والذقن، وذلك بحسب “سبوتنيك”.