تكنولوجيا: هواوي تعتمد جهاز MatePad Pro 2 اللوحي في TENAA بنظام تشغيل HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق إصدار جديد من أجهزة الشركة اللوحية، ولقد رصد بالفعل MatePad Pro 2 في قاعدة بيانات TENAA بنظام تشغيل HarmonyOS.

كانت شركة هواوي قد أطلقت جهاز MatePad Pro المميز في 2019، ومن ثم قدمت هواوي إصدار 5G من الجهاز خلال 2020، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بعنوان MatePad Pro 2.

ولقد رصد الإصدار الجديد MatePad Pro 2 في قاعدة بيانات TENAA مع بعض من مواصفات الجهاز الرئيسية، حيث يظهر الجهاز بنموذج رقم WGR-AN19 وهو الإصدار ذاته الذي رصد في 3C خلال الفترة الأخيرة.

وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات SA/NSA 5G، كما تكشف تسريبات Digital Chat Station عن أن جهاز MatePad Pro 2 سيكون الإصدار الأول من أجهزة هواوي اللوحية بنظام تشغيل HarmonyOS.

أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج Kirin 9000، كما يتوفر الجهاز بحجم 12.2 إنش أو 12.6 إنش، وهو حجم أكبر من إصدار الشركة الأصلي MatePad Pro الذي جاء بحجم شاشة 10.8 إنش.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل الشاشة المميزة لجهاز MatePad Pro 2، إلا أن الإصدار السابق جاء بشاشة LCD، ومن المتوقع أن يدعم الإصدار الجديد معدل تحديث أعلى في الشاشة، ومن المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن الجهاز خلال الفترة القادمة.

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