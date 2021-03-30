تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab A7 Lite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار سامسونج المرتقب من الأجهزة اللوحية Galaxy Tab A7 Lite، كما أوضحت التسريبات بعض من مواصفات هذا الإصدار.

قدمت العملاق الكوري جهاز Galaxy Tab A7 خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة للإعلان عن إصدار جديد من السلسلة بعنوان Galaxy Tab A7 Lite.

ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة لجهاز Galaxy Tab A7 Lite عبر صفحة Evan Blass، والذي أكد على أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Helio P22T، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.

أيضاً من المقرر أن يضم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يأتي بحجم شاشة 8.4 إنش، أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن جهاز Galaxy Tab A7 Lite يأتي بحجم شاشة 8.7 إنش.

ومن المقرر أن يأتي الجهاز اللوحي بكاميرة أمامية وأخرى خلفية، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول الكاميرات.

يذكر أن تسريبات مصورة لمصلق ترويجي كشفت عن خطط سامسونج لإطلاق جهاز Galaxy Tab S7 Lite اللوحي في حدث يعقد خلال شهر يونيو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جهاز Galaxy Tab A7 Lite أيضاً خلال هذا الحدث.

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