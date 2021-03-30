شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق متاجر PS3 و PS Vita و PSP الرقمية هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة سونى أن مالكى PS3 و Vita و PSP لن يتمكنوا من شراء ألعاب ومحتوى وسائط جديدة من خلال وحدات التحكم هذه بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، وفى صفحة دعم رصدتها Kotaku، قالت الشركة إنها ستغلق متجر PlayStation على PS3 و PSP فى 2 يوليو، بينما ستفقد Vita الوصول إلى السوق فى 27 أغسطس.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، إذا كنت تمتلك إحدى وحدات التحكم هذه، فإن الشركة تقول إنه لا يزال يتعين عليك إعادة تنزيل وتشغيل أى ألعاب تم شراؤها مسبقًا، بالإضافة إلى محتوى الفيديو من خلال قائمة التنزيل على تلك الأجهزة، بالإضافة إلى ذلك، سيستمرون فى امتلاك القدرة على استرداد قسائم الألعاب وقسائم PlayStation Plus.

ومع ذلك، بعد الموعد النهائي، لن يكون من الممكن شراء أى ألعاب أو محتوى جديد أو إجراء أى عمليات شراء داخل اللعبة، بالإضافة إلى ذلك، لن يكون من الممكن استرداد أموال محفظة PSN على PS3 أو PSP أو Vita بعد 2 يوليو و 27 أغسطس على التوالي، وتقول الشركة إنها اتخذت القرار "فى محاولة لتركيز مواردنا على PlayStation Store على PlayStation 4 و PlayStation 5، مما سيمكننا من تعزيز تجربة العملاء بشكل أكبر."