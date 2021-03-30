شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضمنها بلدان عربية.. أبل توفر برنامج "الإصلاح المستقل" لمزيد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن توسيع برنامج موفر الإصلاح المستقل "Independent Repair Provider Program" ليشمل أكثر من 200 دولة قريبًا، وهو البرنامج الذى يوفر قطع الغيار والتدريب لمحلات الإصلاح المستقلة، أى أنه يتيح لأى مستخدم إصلاح هاتفه فى أى متجر أخر غير متاجر أبل لكن بقطع غيار أصلية من الشركة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتخطط شركة أبل لتوسيع برنامج موفر الإصلاح المستقل الخاص بها ليشمل كل دولة تُباع فيها منتجات أبل تقريبا، ويتوفر البرنامج فى الوقت الحالى فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا فقط.

فيما يجب على فنى الإصلاح التقدم للمشاركة، وبعد الموافقة عليه، يمكنه شراء مجموعة محدودة من مواد أبل، مثل: البطاريات والشاشات وأدوات التشخيص، وفى حين أن فنى الإصلاح المحلى سيكون قادرًا على إصلاح المشكلات الأكثر شيوعًا باستخدام الأجزاء الرسمية، فإنه يتعين عليه المرور عبر أبل، أو أحد موفرى الخدمة المعتمدين، أو المخاطرة بإلغاء الضمان أو أن يصبح غير مدعوم.

واعتبارًا من وقت لاحق من هذا الأسبوع، يمكن لمقدمى الإصلاح المهتمين فى هذه البلدان والمناطق معرفة المزيد والتقدم ليصبحوا مزود إصلاح مستقل فى كل من: أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، بوتان، البرازيل، بروناى دار السلام، كمبوديا، جزر كوك، فيجي، غوام، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا، لاوس، ماكاو، ماليزيا، جزر المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، نيوزيلندا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبين، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب إفريقيا وسريلانكا وتايوان وتايلاند وتونجا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وفانواتو وفيتنام.

كذلك ففى وقت لاحق من هذا العام، سيتم إطلاق برنامج مزود الإصلاح المستقل فى هذه البلدان والمناطق: مصر، ألبانيا، الجزائر، أنغولا، أنغيلا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أروبا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بيلاروسيا، بليز، بنين، برمودا، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، جزر فيرجن البريطانية، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، جزر كايمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كوراساو، جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو الكونغو، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، جورجيا، غانا، جبل طارق، غرينادا، غواتيمالا، غينيا بيساو، جمهورية غينيا، غيانا، هايتي، هندوراس، العراق، إسرائيل، ساحل العاج، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كينيا، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، موريشيوس، مايوت، المكسيك، مولدوفا، الجبل الأسود، مونتسيرات، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، جزر الأنتيل الهولندية، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، عمان، فلسطين، بنما، باراغواي، بيرو، بورتوريكو، رواندا، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سينت مارتن، الصومال، جنوب السودان، جزر فيرجن الإسبانية، سانت بارتيليمي، سانت. كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت مارتن، سانت بيير وميكلون، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركمانستان، جزر تركس وكايكوس، أوغندا، أوكرانيا، وأوروغواى وجزر فيرجن الأمريكية وأوزبكستان وفنزويلا واليس وفوتونا وزامبيا وزيمبابوي.