شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تتوسع فى برنامج "الإصلاح المستقل".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتضمن إصلاح منتج Apple الانتقال مباشرة إلى المصدر متجر Apple أو شركة خارجية كبيرة، وإذا كنت تعيش في مكان ما به خيارات محدودة، فقد يغير ذلك التوسع الذى أعلنته شركة Apple مؤخرًا لبرنامج مزود الإصلاح المستقل، حيث تخطط الشركة لتوسيع برنامج الإصلاح الخاص بها ليشمل "كل دولة تُباع فيها منتجات Apple تقريبًا" وفقا لموقع The verege.

في الوقت الحالى البرنامج متاح فقط في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، ولكن وفقًا لإعلان Apple ، سيتمكن موفرو الإصلاح من دول مثل أستراليا واليابان وكوريا من الانضمام هذا الأسبوع، مع انضمام مزودين من المزيد من البلدان بما في ذلك الصين، البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.

يتعين على مقدمي الخدمة التقدم للمشاركة، ولكن بمجرد الموافقة عليهم، يمكنهم فقط شراء مجموعة محدودة من مواد الطرف الأول مثل البطاريات والشاشات وأدوات التشخيص، لذا، في حين أن شخص الإصلاح المحلي الخاص بك سيكون قادرًا على إصلاح المشكلات الأكثر شيوعًا مع الأجزاء الرسمية، فإن أي شيء أكثر غرابة سيتعين عليك المرور عبر Apple، أو أحد مزودي الخدمة المعتمدين، أو المخاطرة بإلغاء الضمان أو أن يصبح غير مدعوم.

إذا كنت تقوم بالفعل بالعمل الشاق لإصلاح الأجهزة، فهناك أشياء أخرى يجب أن تكون على دراية بها أيضًا، يأتي الانضمام إلى البرنامج مصحوبًا بعقد يقال إنه يمنح Apple الحق في فحص محلات الإصلاح وتغريمها إذا وجدت شيئًا خاطئًا، يمكن لشركة Apple أن تتقاضى 1000 دولار لكل معاملة لأي متجر تصطاده باستخدام أجزاء مقلدة في أكثر من 2% من الإصلاحات، وفقًا لتقرير Motherboard.

ويبدو أن Apple بشكل عام لا تدعم إصلاحات الجهات الخارجية إلا إذا تمكنت من إيجاد طريقة لكسب المال منها، ولا يبدو أن برنامج الإصلاح هذا مختلف. هذه هي الشركة التي تحاول بشكل روتيني قتل فواتير الحق في الإصلاح وقد ابتكرت طرقًا لجعل أجهزة iPhone غير وظيفية إذا كانت تستخدم بطاريات تابعة لجهات خارجية، بعد كل شيء.