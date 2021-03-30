شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة مجلس النواب الأمريكي تحقق في أنشطة إطلاق الفضاء التجاري لـسبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة النقل والبنية التحتية بمجلس النواب، إنها تحقق فى إطلاق الفضاء التجارى لشركة سبيس إكس الذى قرر المنظمون أنه انتهك متطلبات السلامة الأمريكية ورخصة الاختبار الخاصة بها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت إدارة الطيران الفيدرالية فى فبراير إن إطلاق SpaceX فى ديسمبر لـ Starship SN8 استمر دون أن تثبت الشركة أن المخاطر العامة من "الضغط المفرط للانفجار الميداني" كان ضمن المعايير التنظيمية، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن الضغط الزائد للانفجار فى الميدان البعيد قد يكون خطرًا على الجمهور إذا انفجرت مركبة الإطلاق عند الاصطدام، مما قد يؤدى إلى حدوث موجة صدمة تدمر النوافذ فى مناطق بعيدة نسبيًا عن موقع التأثير.

وقال رئيس لجنة النقل فى مجلس النواب بيتر ديفازيو والممثل ريك لارسن، الذى يشرف على اللجنة الفرعية للطيران، فى خطاب يوم الخميس الماضى إلى إدارة الطيران الفيدرالية أنه "نظرًا للطبيعة عالية المخاطر للصناعة، نشعر بخيبة أمل لأن إدارة الطيران الفيدرالية رفضت إجراء مراجعة مستقلة للحدث، وعلى حد علمنا، لم يتخذ أى شكل من أشكال إجراءات الإنفاذ ".

وفى فبراير، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها طلبت من سبيس إكس التحقيق فى الحادث، بما فى ذلك مراجعة شاملة لثقافة السلامة، "اتخاذ القرارات التشغيلية وانضباط العملية"، وقد أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بتعليق بعض الاختبارات فى موقع الإطلاق فى تكساس حتى اكتمال التحقيق ووافقت على الإجراءات التصحيحية للشركة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الإجراءات التصحيحية لـ SpaceX قد تم دمجها فى إطلاق فبراير وأنها تتوقع "عدم اتخاذ أى إجراءات تنفيذية أخرى بشأن مسألة SN8"، فيما لم ترد سبيس إكس على طلب للتعليق، حيث تم الإبلاغ عن الرسالة فى وقت سابق من قبل Politico، كما رفضت إدارة الطيران الفيدرالية التعليق على الرسالة.

وقالت رسالة المشرعين إن موظفى اللجنة كانوا يدرسون لمدة شهرين "أنشطة إطلاق سبيس إكس التي، مجتمعة، تثير تساؤلات جادة"، وحثت إدارة الطيران الفيدرالية على "مقاومة أى تأثير محتمل لا داعى له على اتخاذ قرارات سلامة الإطلاق".