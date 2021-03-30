أيهما أفضل.. هاتف سامسونغ A72 أو ريلمي 8 برو ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

تستمر المنافسة بين الشركات المصنعة للهوتف الذكية ، حيث أطلقت شركة ريلمي هاتفها الرائد ”ريلمي 8 برو“، لينافس هاتف ”سامسونغA72“ الذي أطلقته شركة ”سامسونغ“ في ذات الفترة، ونظرا لأن كلا الهاتفين في نفس الفئة السعرية تقريبا، تم وضعهما بمقارنة تفصيلية.

التصميم

يأتي هاتف ”سامسونغA72“ بتصميم جديد متميز، بما في ذلك شكل الكاميرا الخلفية وشكل ”نوتش“ الكاميرا الأمامية على شكل ثقب بمنتصف أعلى الشاشة.

في حين قدمت ”ريلمي هاتف 8 برو“ بتصميم مختلف بشكل طفيف عن نسخة العام الماضي ”Realme 7″، وتميز الهاتف بكاميرا خلفية مربعة الشكل مع ظهر مسطح يخلو من الانحناءات.

الأداء

يأتي كلا الهاتفين بشرائح ”Snapdragon 720G“ من ”كوالكوم“ ثمانية النواة وبدقة تصنيع 8 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2.3 جيجاهرتز، إضافة إلى معالج رسوميات وفيديو من نوع ”Adreno 618“.

ويتمتع كلا الهاتفين بأحدث أنظمة تشغيل ”أندرويد 11″، و8 غيغابايت رام وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 غيغابايت.

البطارية

يحتوي ”سامسونغA72“ على البطارية الأكبر بسعة 5000 ملي أمبير، مقارنة بـ4500 ملي أمبير في ”ريلمي 8 برو“، لكن في المقابل يتمتع ”ريلمي“ بسرعة شحن أعلى تصل إلى 50 واط، في حين اكتفت ”سامسونغ“ بـ25 واط فقط.

الكاميرا

يتميز ”سامسونغA72“ بكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وأخرى تليفوتو 8 ميغابكسل، وثالثة لتصوير الزاوية العريضة 12 ميغابكسل، ورابعة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميغابكسل.

في حين يمتلك هاتف ”ريلمي 8 برو“ كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، مع كاميرا 8 ميغابكسل للتصوير العريض، بالإضافة إلى كاميرتين 2 ميغابكسل للعزل الماكرو.

كما يتفوق ”سامسونغA72″ في الكاميرا الأمامية أيضاً، حيث تأتي بدقة 32 ميغابكسل في مقابل 16 ميغابكسل لـ“ريلمي 8 برو“.