تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز Mi Smart Projector 2 Pro بسعر 1000 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي خلال الحدث الذي أقيم مؤخراً عن جهاز العرض المنزلي Mi Smart Projector 2 Pro الذي يدعم سطوع 1300 nit، ودقة عرض 1080 بيكسل، ويتوفر قريباً بسعر 1000 يورو.

قدمت العملاق الصيني أحدث أجهزة العرض المنزلي Mi Smart 2 Pro بميزة إسقاط صورة بحجم يتراوح بين 60 إنش إلى 120 إنش، كما يدعم سطوع 1300 nit، وعرض HDR10، ودقة 1080 بيكسل.

يدعم جهاز Mi Smart 2 Pro ميزة التركيز التلقائي بفضل مستشعر Time of Flight، حيث تستغرق عملية التركيز بضع ثواني، أيضاً يدعم الجهاز ضبط إنحراف الصورة عن طريق كاميرة تعمل على ضبط الصورة التي يتم عرضها.

كما تقدم شاومي جهاز Mi Smart 2 Pro بنظام تشغيل Android TV 9.0، وخدمة Netflix مثبتة مسبقاً، أيضاً يدعم الجهاز تشغيل تطبيقات خدمات بث المحتوى الأخري، إلا أن خدمة Netflix تحصل على زر خاص في جهاز العرض المنزلي.

أيضاً يضم الجهاز رقاقة معالج Amlogic T972-H رباعي الأنوية، مع سعة تخزين 16 جيجا بايت في eMMC، كما يضم Mi Smart 2 Pro مجموعة من المنافذ تشمل HDMI 2.0 الذي يتيح تشغيل المحتوى من المصادر المحلية، وARC، ومدخل AV، واثنان من منافذ USB 2.0.

ويأتي جهاز العرض المنزلي أيضاً مع Chromecast الذي يتيح للمستخدم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسلاسة من الهاتف، كما يدعم الجهاز الإتصال بشبكة الإنترنت عبر منفذ Ethernet، ويدعم أيضاً الإتصال اللاسلكي عبر Wi-Fi 5، والتحكم عبر مساعد جوجل الرقمي.

جهاز Mi Smart 2 Pro يضم اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 10W، وتقنية Dolby، وDTS-HD، ويمكن أن يدعم إتصال مكبرات صوتية خارجية عبر مدخل 3.5مم، ومقبس S/PDIF.

ويتميز الجهاز بقياسات 215 في 201 في 143مم، ووزن 3.7 كجم، ومن المقرر أن يتوفر قريباً بسعر 1000 يورو، أو 900 يورو لطلبات الحجز الأولى.

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