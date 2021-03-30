شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك الدفع باستخدام Apple Pay على جهاز iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح خدمة Apple Pay شراء أي شيء تقريبًا دون الحاجة إلى إخراج بطاقتك الائتمانية، حتى أنه أصبح من الصعب بالفعل تخيل حياتنا اليومية بدونه، ولكن كيف بالضبط تبدأ في استخدامه؟

كيفية استخدام Apple Pay على جهاز iPhone الخاص بك وفقا لموقع The Sun.

1. افتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone الخاص بك.

2. اضغط على أيقونة + لإضافة بطاقة، ثم انقر فوق "متابعة".

3. احصل على البطاقة التي تريد الدفع بها، وضعها تحت كاميرا iPhone حتى تتمكن من مسح رقم بطاقتك ضوئيًا.

4. تأكد من صحة التفاصيل ثم انقر فوق

التالي.

5. أدخل رقم CVV الخاص بك ثم انقر فوق "التالى" مرة أخرى.

6. وافق على شروط الخدمة.

7. كرر هذه الخطوات لأية بطاقات إضافية ترغب في إضافتها.

بمجرد إعداد Apple Pay والاستعداد لاستخدامه على هاتفك، فإن الخطوة التالية هى استخدامه فعليًا في المتجر.

إذا قبل أحد المتاجر عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، فسيعرض شعار Apple Pay من خلال الحافظة - وحتى أن بعض المتاجر تعرض هذا الشعار على باب المتجر.

عندما تصطف في طابور للدفع هذا ما يجب عليك فعله.

1. بالنسبة إلى أجهزة iPhone الأحدث المزودة بمعرف الوجه مثل iPhone X أو iPhone XR أو iPhone XS أو iPhone XS Max أو iPhone 11 أو iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max أو iPhone 12) ، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل على الجانب الأيمن من الهاتف ويجب أن تظهر بطاقاتك.

2. بدلاً من ذلك، افتح تطبيق Wallet على هاتفك وانقر على البطاقة التي تريد الدفع بها.

3. ضع إصبعك فوق Touch ID للتحقق من هويتك.

4. أخيرًا، انقل iPhone بالقرب من المحطة الطرفية اللاتلامسية.

ويوجد لديك - لقد استخدمت Apple Pay.

ستتيح لك معظم المحلات التجارية الدفع باستخدام Apple Pay.