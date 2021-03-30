شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحها بمتصفح جوجل كروم.. يعنى إيه ميزة Live Caption الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل مؤخرا ميزة تعرف بـ Live Captions وهي الميزة المتاحة على أجهزة أندرويد فقط، فى الوقت الراهن، حيث تم الاعلان عن ميزة Live Captions فى وقت سابق من هذا العام خلال مؤتمر الشركة للمطورين Google I / O، لكن لم تكشف الشركة عن موعد الإصدار.

ميزة Live Caption تجعل هذه الميزة مكالمات الفيديو أكثر سهولة عن طريق تقليل الحواجز التى تحول دون عقد اجتماعات بين مستخدمى قدرات السمع المختلفة، بغض النظر عما إذا كانوا يشاركون شخصًا أو عن بُعد، ولا تتوفر Live Captions إلا لمستخدمى اللغة الإنجليزية، وإذا كنت فى اجتماع يجب أن تضع فى اعتبارك أنه عند تمكين Live Captions ستكون مرئية على هذا الجهاز المحدد، مما يعنى أنه يجب على أى مشارك فى الاجتماع تشغيل الميزة من أجهزتهم لرؤيتها أيضاَ.