شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوسطن دينامكس تكشف عن الروبوت عامل المستودعات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مايكل بيري، نائب رئيس تطوير الأعمال في Boston Dynamics ، إن Stretch هو أول روبوت قامت الشركة ببنائه لمهمة واحدة، بناءً على الطلبات الواردة من الشركات حول العالم.

كان تقرير لرويترز قد نقل عن بيرى قوله "سمعنا إلى حد كبير على مستوى العالم عبر التخزين أن تفريغ الشاحنات هو أحد أصعب الوظائف جسديا وغير السارة وهنا يأتي دور Stretch".

وتمتلك Stretch قاعدة متحركة صغيرة تسمح لها بالتحرك في المساحات الضيقة في المستودعات الحالية دون الحاجة إلى إعادة تكوينها للأتمتة، وهي مجهزة بذراع ومقبض ذكي بكاميرات استشعار ورؤية كمبيوتر متقدمة يمكنها التعرف على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصناديق المغلفة والتعامل معها.

"نحن نتطلع إلى التقاط الصناديق بحوالي 50 رطلاً (23 كجم)، ويمكن أن يصل الحد الأقصى لمعدل التقاط الصناديق ونقلها إلى 800 صندوق في الساعة، قال بيري، إنه روبوت سريع الحركة ومتعدد الاستخدامات.

وتشتهر شركة Waltham ، ومقرها ماساتشوستس، بمقاطع فيديو على YouTube لروبوتاتها التي تشبه الكلاب "Spot" وروبوتات أطلس "Atlas".

وافقت مجموعة هيونداي موتور مؤخرًا على شراء حصة مسيطرة في Boston Dynamics من SoftBank Group Corp في صفقة تقدر صانع الروبوتات بمبلغ 1.1 مليار دولار.

وقال بيري إن الوقت قد حان لـ"bot on the block" الجديد للاستفادة من طلب المستهلكين المتزايد باستمرار على التوصيل السريع للمنازل.

يقول المحللون إن قطاع المستودعات شهد عام 2020 قويا للغاية، مع توقع استمرار النمو هذا العام. ويشيرون إلى ديناميكيات عام 2020، حيث أدى التسوق عبر الإنترنت وسط الوباء إلى الحاجة إلى التوسع الهائل في خدمات تلبية الطلبات.

لم تصدر Boston Dynamics أي أسعار لـ Stretch، لكنها قالت إن النظام يمكن تثبيته "دون الحاجة إلى إعادة تكوين مكلفة أو استثمارات في بنية أساسية ثابتة جديدة."

وقال بيري إن الوقت قد حان لـ "bot on the block" الجديد للاستفادة من طلب المستهلكين المتزايد باستمرار على التوصيل السريع للمنازل.

يقول المحللون إن قطاع المستودعات شهد عام 2020 قويا للغاية، مع توقع استمرار النمو هذا العام، ويشيرون إلى ديناميكيات عام 2020، حيث أدى التسوق عبر الإنترنت وسط الوباء إلى الحاجة إلى التوسع الهائل في خدمات تلبية الطلبات.

لم تصدر Boston Dynamics أي أسعار لـ Stretch، لكنها قالت إن النظام يمكن تثبيته "دون الحاجة إلى إعادة تكوين مكلفة أو استثمارات في بنية أساسية ثابتة جديدة."