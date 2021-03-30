شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن هواتف أيفون المصنوعة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة أن شركة أبل بدأت فى تصنيع هواتف أيفون فى الهند، وهو خطوة ترى الشركة أنها جيدة بالنسبة لها كونها تنقلها من الاعتماد على الصين فقط لتصنيع أيفون لمزيد من الدول، لكن فى نفس الوقت هناك بعض التساؤلات حول مستقبل أيفون مع هذه الخطوة الجديدة، وفيما يلى نعرض ما الذى يعنيه بالضبط أيفون المصنوع فى الهند لجميع الأطراف - أبل والمستهلكين، كما يلى:

هل أبل "تصنع" أجهزة أيفون حقًا فى الهند؟

بالمعنى الحرفى للكلمة، لا، حيث تقوم أبل بالفعل بتجميع أجهزة أيفون فى الهند، وهذا ليس بالشيء الجديد، حيث يعنى جهاز أيفون الذى تم تجميعه فى الهند أن أبل لا تزال توفر جميع المكونات من مختلف أنحاء العالم، يتم تصنيع هذه المكونات مرة أخرى فى العديد من البلدان الأخرى، ببساطة، تحصل أبل على جميع مكوناتها من مصادر مختلفة إلى الهند ثم يتم تجميع أيفون - وليس صنعه بالفعل - فى الهند.

متى بدأت أبل فى تجميع أجهزة أيفون فى الهند؟

بدأت أبل فى تجميع أجهزة أيفون لأول مرة فى الهند فى عام 2017 باستخدام أيفون SE من خلال شريكها التصنيعى Wistron فى بنغالور، فى عام 2018، بدأت Wistron فى تجميع أيفون 6s فى بنغالور أيضًا، بعد عام، جاء دور أيفون 7 ليتم تصنيعه فى بنغالور.

فى عام 2019، جاء شريك تصنيع آخر لشركة أبل - Foxconn - وانضم أيفون XR أيضًا إلى قائمة أجهزة أيفون التى تم تجميعها فى الهند، كان ذلك فى عام 2019 عندما توقفت أبل عن تجميع أيفون SE وأيفون 6s، فى عام 2020، تم تجميع أيفون 11 وأيفون SE الجديد من قبل Foxconn وWistron فى تشيناى وبنغالور على التوالي، أكدت شركة أبل الآن أن أحدث إصدار من أيفون 12 سيتم "تصنيعه" فى الهند قريبًا جدًا.

كيف سيساعد تجميع أجهزة أيفون فى الهند شركة أبل؟

وفقًا لـ Prabhu Ram، رئيس مجموعة استخبارات الصناعة (IIG)، CyberMedia Research، فإن أيفون 12 سيساعد أبل فى "البناء على زخم نموها فى الفترة التى تسبق موسم الأعياد المهم للغاية فى الهند، فى وقت لاحق من هذا العام، يقول رام كذلك إن أبل تواصل اكتساب القوة فى الهند على خلفية جاذبيتها الطموحة الدائمة والتسعير الحكيم ومبادرات التسويق القوية،" سيؤدى تجميع المزيد من طرازات أيفون فى الهند إلى منح أبل دفعة شاملة أيضًا.

هل ستصبح أجهزة أيفون أرخص فى الهند فى أى وقت قريبًا؟

لا، من المستبعد جدًا أنه حتى مع كل الضوضاء حول ظاهرة "صنع" بالكامل فى الهند، سيدفع العملاء أقل مقابل أجهزة أيفون، هذا بسبب أسباب متعددة، بالنسبة للمبتدئين، كما قلنا، لا تحتوى هذه الهواتف على أى مكونات محلية ويتم تجميعها، لن تنخفض تكلفة إنتاج أيفون وطالما لم يحدث ذلك، فمن غير المرجح أن نرى انخفاضًا فى الأسعار.

هل سيرى المستهلكون أى فائدة من "صنع" أجهزة أيفون فى الهند؟

يعتقد Shilpi Jain، محلل الأبحاث، Counterpoint Research، أنه مع أيفون 12 المُجمَّع محليًا، من المحتمل أن يكون هناك إمداد ثابت للهاتف الذكي، يقول جين: "ما يمكن أن يعنيه هذا هو أنه يمكن للمشترين الحصول على صفقات وعروض أفضل على مواقع التجارة الإلكترونية وقد يعثرون على أجهزة أيفون قديمة وجديدة بسعر مخفض"، يعتقد جاين أيضًا أن القيمة الطموحة لشركة أبل تعنى أنه على الرغم من أهمية السعر، سيكون هناك دائمًا قسم من المشترين سيدفعون علاوة مقابل أيفون، وتضيف: "قد لا تنخفض التكلفة، لكن الناس على استعداد لدفع علاوة على أبل - سواء كان ذلك فى الهند أو فى أى مكان آخر".

لماذا تظل أجهزة أيفون باهظة الثمن فى الهند؟

يعد سعر أجهزة أيفون فى الهند عند مقارنته بمعظم البلدان الأخرى من أعلى الأسعار، من غير المرجح أن يؤدى تجميع أيفون - الجديد والقديم - إلى خفض الأسعار، على جميع أجهزة أيفون المستوردة، يتعين على أبل دفع رسوم جمركية تبلغ حوالى 22%، ليس ذلك فحسب، بل يتعين عليك إضافة 18% ضريبة السلع والخدمات على أجهزة أيفون، كل هذه الضرائب والرسوم ترفع سعر أيفون فى الهند.

ما فائدة أبل من تجميع أجهزة أيفون فى الهند؟

بادئ ذى بدء، من خلال تجميع أجهزة أيفون فى الهند، توفر أبل حوالى 20% من رسوم الاستيراد التى تفرضها حكومة الهند على العناصر الإلكترونية المستوردة، الآن، إذا كنت تتساءل عما إذا كان هذا هو الحال، فلماذا لا يتم تخفيض الأسعار؟ ذلك لأن جميع أجهزة أيفون المباعة فى الهند - أو من غير المحتمل أن تكون فى المستقبل القريب - ليست تلك التى تم تجميعها فى الهند، قد يزداد العرض فى المستقبل ولكنه لا يزال محدودًا حتى الآن.