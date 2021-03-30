شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح لاستثمار أخلاقى فى أسهم شركات التكنولوجيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يسعي الأشخاص الذين يتداولون في البورصة إلى أكثر من مجرد عائد مالي قوي، عبر التركيز بشكل متزايد على الاستثمارات التي سيكون لها أيضًا تأثير مجتمعي إيجابي.

ووفقا لموقع TheNextWeb أظهرت جائحة الفيروس التاجي أنه حتى شركات التكنولوجيا الراسخة يمكن أن تعاني من الانكماش على المدى القصير، حيث واجهت شركة Apple على سبيل المثال مشكلة إغلاق مراكز التصنيع الصينية مؤقتًا العام الماضي.

ومع ذلك على المدى الطويل تظل أسهم التكنولوجيا الخيار الأول للعديد من المستثمرين، سيطروا على أسواق الأسهم العالمية واستمروا في النمو بمعدل ملحوظ تاريخيا.

وحتى خلال دوامة الوباء ارتفعت قيمة أسهم التكنولوجيا مثل Zoom و Microsoft مع بدء تدفق الأشخاص للعمل من المنزل، لكن السؤال الذي يطرحه العديد من المستثمرين الآن هو: كيف يمكن للمرء أن يجد استثمارات مربحة دون دعم النشاط غير الأخلاقي؟.

ووفقًا لمستشاري الاستثمار Morningstar ، تمثل أسهم التكنولوجيا 24.2% من أكبر 500 سهم في الولايات المتحدة. تهيمن Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Alphabet التي تمتلك Google على السوق بقيمة إجمالية تزيد عن 4 تريليون دولار أمريكي.

وتحتل أسهم التكنولوجيا أيضًا مركز الصدارة في أستراليا، حيث ظهر الارتفاع السريع لشركات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" مثل Afterpay المملوكة لأستراليا و Zip.

كما تم ملاحظة زيادة في عدد الأستراليين الذين ينتقلون إلى صناديق التقاعد الأخلاقية وخطط الاستثمار المدارة بشكل أخلاقي. ويتيح هذا الأخير للمستثمرين المساهمة بأموال (يديرها مديرو صناديق محترفون) يتم تجميعها للاستثمار لتحقيق مكاسب جماعية.

ممن المقدر أن الاستثمار غير المباشر من خلال هذه المخططات قد زاد بنسبة 79 %خلال السنوات الست الماضية.

ما هو الاستثمار الأخلاقى؟

على الرغم من أن الاستثمار الأخلاقي هو مفهوم واسع يمكن فهمه ببساطة على أنه وضع أموالك في شىء يساعد على تحسين العالم. يمكن أن يتراوح هذا من الشركات التي تدافع عن حقوق الحيوان، إلى تلك التي تهدف إلى الحد من الانتشار المجتمعي للمقامرة أو الكحول أو التبغ.

على الرغم من عدم وجود تعريف صارم للاستثمار الأخلاقي في أستراليا، فإن العديد من الصناديق المدارة والصناديق الفائقة تسعى للحصول على الاعتماد من قبل جمعية الاستثمار المسؤول في أستراليا.

ويمكن تصنيف الجانب "الأخلاقي" إلى ثلاث فئات عريضة:

بيئي: مثل تطوير تكنولوجيا نظيفة أو الانخراط في صناعة خالية من الكربون

اجتماعي: مثل دعم التكنولوجيا المبتكرة ، أو الحد من الأضرار الاجتماعية مثل الفقر أو المقامرة أو تعزيز المساواة بين الجنسين أو حماية حقوق الإنسان والمستهلك أو دعم رفاهية الحيوان، حوكمة الشركات: مثل مكافحة الفساد أو تعزيز علاقات الموظفين السليمة أو الشفافية المؤسسية.

ووفقا للتقرير على المستثمرين أن يكونو حذرين للغاية بشأن الطباعة الدقيقة للشركات التي تستثمر فيها.

5 نصائح للاستثمار التكنولوجي الأخلاقى فى الولايات المتحدة

العديد من أسهم التكنولوجيا في وضع جيد للاستثمار الأخلاقي، ويمكنك اختيار الاستثمار بمفردك أو بشكل غير مباشر عبر صندوق استثمار مُدار.

في كلتا الحالتين يجب عليك القيام ببعض الواجبات المنزلية الأساسية أولاً.

1-مراقبة الصندوق أو الشركة للتأكد من الحفاظ على المعايير

لكي يتم إدراج الشركة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، يجب أن تكون مدرجة بشكل عام. لذلك ، يُطلب تقديم تقرير تدقيق سنوي (مدقق من قبل مدققي حسابات تابعين لجهات خارجية) إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، وفقًا لقانون الشركات لعام 2001.

يمكنك أيضًا الاتصال بـ ASIC للحصول على مزيد من المعلومات حول الشركة المدرجة في ASX. الهيئة المعادلة للشركات الأمريكية هي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

إذا تراجعت الشركة عن المعايير الأخلاقية التي دفعت إلى استثمارك الأولي، فيجب أن تفكر في سحب استثمارك.

2- ابق على اطلاع على الانتهاكات الأخلاقية المبلغ عنها

التقارير الإخبارية ذات السمعة الطيبة مفيدة في هذا المجال.

على الرغم من أنه يمكنك الوصول إلى الكثير من المعلومات حول شركة تكنولوجيا من موقعها على الويب وقنوات التوزيع الخاصة بها ، فعادة ما يتم تزيينها أو انتقاؤها من قبل الشركة نفسها لذا تأكد من أن معلوماتك تأتي من مصادر متنوعة.

3- فكر في كيفية تقييم الموظفين للشركة ولماذا.

ضع في اعتبارك أن شركة التكنولوجيا قد تكون أخلاقية بيئيًا ولكنها لا تزال تتعامل مع قضايا أخرى مثل المساواة في الأجور بين الجنسين، على سبيل المثال. من المهم الاستماع إلى ادعاءات الموظفين حول الأعمال الداخلية للشركة لأن هذه الإحصاءات قد لا تكون متاحة بخلاف ذلك.

هناك عدد من المواقع المستقلة التي تقدم تقارير عن تقييمات ثقافة الشركة ، بما في ذلك Glassdoor.

4- تقييم درجة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

تتمثل إحدى مزايا الاستثمار في شركات التكنولوجيا الكبيرة والمتوسطة الحجم في القدرة على تحليل درجة ESG الخاصة بها، الصادرة عن وكالات مثل Refinitiv.

تعكس هذه النتيجة مدى التزام الشركة بالممارسات الأخلاقية في الأمور البيئية والاجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشركات.

5- احترس من الكلمات الطنانة

إذا كنت تبحث عن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، فاحترس من الكلمات الطنانة المستخدمة في تقارير الشركة. هذه مصطلحات قد تبدو في ظاهرها أنها تتماشى مع قيم الاستثمار الأخلاقية الخاصة بك دون تقديمها فعليًا.

على سبيل المثال ، "صافي الكربون صفر" و "محايد الكربون" ليسا نفس الشيء. يعد هذا تمييزًا مهمًا يجب مراعاته إذا كنت ترغب في القيام باستثمارات مسؤولة بيئيًا.