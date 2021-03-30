أستراليا تحقق في عملية قرصنة استهدفت البرلمان

دبي - يزن راشد - يحقق المسؤولون الأستراليون في قضيتين أمنيتين ظاهرتين أسفرتا عن تعطل نظام البريد الإلكتروني للبرلمان، ومشاكل فنية لمحطة تلفزيونية شهيرة.

وتسببت حادثة إلكترونية على ما يبدو في تعطيل نظام البريد الإلكتروني في البرلمان الأسترالي وجعله دون اتصال بالإنترنت تمامًا، كما أوقف المتسللون بث القناة التاسعة الأسترالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وترك الهجوم المشتبه به على البرلمان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ دون وصول إلى البريد الإلكتروني، في حين أن الحادث الذي أصاب القناة التاسعة أدى إلى تعطيل البث، مما جعلها غير قادرة على بث برنامج Weekend Today.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث كان أكبر هجوم إلكتروني يؤثر في شركة إعلامية أسترالية، ويبدو أن قسم النشر والإذاعة يواصلان العمل دون مشاكل.

وفي الوقت نفسه، قالت دائرة الخدمات البرلمانية في بيان: إن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في دائرة الخدمات البرلمانية تعطلت نتيجة لهجوم.

ويعمل مركز الأمن السيبراني الأسترالي مع كل من القناة التاسعة والبرلمان لمعالجة الانقطاعات، وتعمل مديرية الإشارات الأسترالية أيضًا مع دائرة الخدمات البرلمانية.

وقالت القناة التاسعة: ليس من الواضح ما إذا كان المتسللون المشتبه بهم وراء الهجوم على الشبكة هم مجرمو إنترنت أم مدعومون من الدولة، وذلك بالرغم من أن الصحفية (أليسيا لوكسلي) Alicia Loxley قالت: إن الشبكة تعرضت لهجوم طلب الفدية، مما قد يشير إلى دافع مالي.

وغالبًا ما يستهدف محتالو برامج الفدية شركات الوسائط، وسعى المتسللون في السنوات الأخيرة وراء جريدة Daily Gazette ومقرها نيويورك و Tampa Bay Times و Tribune.

وأثر الهجوم على Tribune في عام 2018 في Los Angeles Times و San Diego Tribune و South Florida Sun.

وغالبًا ما يستهدف المتسللون البرلمانات والمجالس التشريعية الوطنية، واستهدف المهاجمون في الأشهر العديدة الماضية البرلمان الفنلندي في محاولة واضحة للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني للأعضاء.

وقال مسؤولو استخبارات فنلنديون في وقت سابق من هذا الشهر: إن المشتبه بهم قراصنة صينيين وراء الهجوم.

كما ألقى مسؤولون نرويجيون باللوم على قراصنة روس في الأشهر الأخيرة في هجوم على البرلمان هناك.

وفي الوقت نفسه، بدأت الشركات الأسترالية والهيئات الحكومية بالحد من سلسلة من الهجمات الإلكترونية على مدار العام الماضي.

وألقى مسؤولو المخابرات الأسترالية باللوم على وزارة أمن الدولة الصينية في اختراق البرلمان الأسترالي والعديد من الأحزاب السياسية في عام 2019.

كما ألقى رئيس الوزراء (سكوت موريسون) Scott Morrison باللوم على جهة فاعلة إلكترونية مقرها الدولة في هجوم كاسح في عام 2020 استهدف شركات رأس المال الاستثماري ومقاولي الدفاع والهيئات الحكومية.

وألقى كبار المسؤولين الحكوميين باللوم على الصين في ذلك الوقت، وذلك وفقًا لقناة ABC News الأسترالية.