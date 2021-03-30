Visa تسمح باستخدام العملة المشفرة USDC

دبي - يزن راشد - قالت شركة Visa اليوم الاثنين: إنها تسمح باستخدام العملة المشفرة USDC لتسوية المعاملات عبر شبكتها للدفع، وهي أحدث علامة على تزايد قبول العملات الرقمية من الصناعة المالية السائدة.

وأوضحت Visa لوكالة رويترز أنها أطلقت البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير Crypto.com وتخطط لتقديم الخيار للمزيد من الشركاء في وقت لاحق من هذا العام.

وقفزت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد، حيث ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة لتصل إلى 58300 دولار وتتجه إلى أعلى مستوى قياسي فوق 61000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وأكدت Visa في وقت لاحق الخبر في بيان، وتمثل USDC عملة مشفرة مستقرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي مباشرة.

وتأتي خطوة Visa في الوقت الذي تتخذ فيه شركات التمويل، بما في ذلك BNY Mellon و BlackRock و Mastercard، خطوات لزيادة استخدام العملات المشفرة لأغراض الاستثمار والدفع.

وقال رئيس شركة تيسلا، (إيلون ماسك) Elon Musk، أحد المؤيدين الرئيسيين للعملات المشفرة، الأسبوع الماضي: إن العملاء يمكنهم شراء سيارات تيسلا الكهربائية باستخدام بيتكوين، على أمل تشجيع المزيد من الاستخدام اليومي للعملة الرقمية.

وقال (كوي شيفيلد) Cuy Sheffield، رئيس قسم التشفير في Visa: نرى طلبًا متزايدًا من المستهلكين في جميع أنحاء العالم ليكونوا قادرين على الوصول إلى العملات الرقمية والاحتفاظ بها واستخدامها، ونرى طلبًا من عملائنا ليكونوا قادرين على بناء منتجات توفر ذلك الوصول للمستهلكين.

وإذا اختار العميل استخدام بطاقة Visa Crypto.com لدفع ثمن القهوة، فيجب تحويل العملة الرقمية الموجودة في محفظة العملات المشفرة إلى أموال تقليدية.

وتقوم محفظة العملة المشفرة بإيداع العملة الورقية التقليدية في حساب مصرفي، ليتم توصيلها عبر Visa في نهاية اليوم لتسوية أي معاملات، مما يضيف التكلفة والتعقيد للشركات.

وتلغي أحدث خطوة من Visa، التي تستخدم بلوك تشين الإيثيريوم، الحاجة إلى تحويل العملة الرقمية إلى نقود تقليدية من أجل تسوية المعاملة.

وقالت Visa: إنها دخلت في شراكة مع بنك الأصول الرقمية Anchorage وأكملت أول معاملة هذا الشهر، حيث أرسلت Crypto.com عملة USDC إلى عنوان الإيثيريوم الخاص بشركة Visa في Anchorage.