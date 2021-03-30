آبل تعترض على دفع 506 ملايين دولار لصالح PanOptis

دبي - يزن راشد - طالبت شركة آبل بإجراء محاكمة جديدة لتصحيح ما تعتبره حكمًا غير صالحًا بقيمة 506 ملايين دولار في دعوى براءة الاختراع الخاصة بشبكة 4G LTE مع PanOptis، مدعية أن هناك مشكلة في استمارة الحكم التي استخدمتها هيئة المحلفين.

وفي شهر أغسطس 2020، قضت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية تكساس بأنه يتعين على آبل دفع 506.2 ملايين دولار لشركة PanOptis بسبب انتهاكها المتعمد الواضح لبراءات اختراع 4G LTE.

وبعد دعم الحكم النهائي الصادر في شهر فبراير بشأن الحكم، تحاول شركة آبل إبطال القرار بالقول: إن المحاكمة الأصلية كان بها عنصر معيب.

وفي اقتراح إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من تكساس، صرحت آبل أن خلافها ينبع من استمارة الحكم، التي تشعر أنها قد جمعت الكثير من ادعاءات PanOptis في سؤال واحد فقط.

وطلبت الاستمارة من المحلفين أن يقرروا ما إذا كانت الشركة المدعية PanOptis أثبتت من خلال رجحان الأدلة على أن آبل انتهكت أيًا من الادعاءات المؤكدة.

وتوضح آبل أن صياغة السؤال جمعت معًا تسع مطالبات من خمس براءات اختراع في سؤال واحد، مما يجعل من المستحيل معرفة أي من ادعاءات PanOptis وافقت عليها هيئة المحلفين في ردها.

وتضمنت حركة آبل اقتراحًا سريًا ثانيًا عرض حجتها، وأنه لا يمكن لأي هيئة محلفين معقولة أن تجد أن مطالبات براءات الاختراع المؤكدة قد تم انتهاكها.

وإذا كان القاضي (جيمس رودني جيلستراب) James Rodney Gilstrap سيوافق على أي عنصر من هذه الحركة السرية، فإن آبل تصر على أنه يجب التخلص من الحكم بأكمله لصالح محاكمة جديدة.

واختلفت كل من آبل و PanOptis حول استمارة الحكم، حيث قالت PanOptis: إن تبسيطها فضيلة، وقالت آبل: عندما يشوب الحكم هذا النوع من عدم اليقين، تتطلب قاعدة الحكم العام وضع الحكم جانبًا وإجراء محاكمة جديدة.

وجادلت صانعة هواتف آيفون أيضًا بأن عقيدة المكافئات لا تنطبق في قضية الانتهاك، ويسمح هذا المبدأ للمحكمة بتحديد التعدي على براءة الاختراع، بما في ذلك الحالات التي لا تندرج فيها الأجهزة أو العمليات ضمن النطاق الحرفي لمطالبة براءة الاختراع.

وبينما يدرس القاضي إمكانية إجراء محاكمة جديدة بناءً على اقتراح آبل، قد يتغير الحكم الحالي البالغ 506.2 ملايين دولار لصالح PanOptis.

وبالنظر إلى أن العديد من نتائج القضية لا تزال سرية، فمن غير المعروف ما إذا كانت PanOptis قد طلبت زيادة في الغرامة، التي يمكن أن تتضاعف ثلاث مرات بسبب الحكم الذي وجد أن انتهاك آبل متعمدًا.