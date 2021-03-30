شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع تشغيل تطبيقات Mac غير المرغوب فيها عند بدء التشغيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة ما يواجه البعض مشكلة تشغيل بعض التطبيقات التى نادرا ما يستخدمها تلقائيا، عبر إعادة تشغيل جهاز ماك وهو ما يستلزم الانتظار لفترة أطول قليلا حتي يقوم المستخدم بالقيام بالمهام التى يريدها.

لذلك قدم موقع TheNextWeb حلا لمنع تشغيل تطبيقات Mac غير المرغوب فيها عند بدء التشغيل، وذلك عبر إخراج هذه التطبيقات من عملية بدء التشغيل لتسريع الأمور.

إليك كيفية القيام بذلك:

افتح تفضيلات النظام على جهاز Mac الخاص بك.

يمكنك القيام بذلك من خلال Finder (Cmd + Space) أو بالنقر فوق شعار Apple في شريط القائمة وتحديد خيار تفضيلات النظام.

انتقل إلى المستخدمون والمجموعات ثم عناصر تسجيل الدخول.

يمكنك إزالة التطبيقات غير المرغوب فيها عن طريق تحديدها والنقر على أيقونة.

إذا كنت تريد أن يبدأ التطبيق عند تسجيل الدخول ولكن لا يظهر على الشاشة، فيمكنك تحديد مربع الإخفاء المقابل له.

بعد إجراء هذه التغييرات، في المرة القادمة التي تقوم فيها بإعادة تشغيل نظامك، لن تظهر هذه التطبيقات، وهذا يعني أنه يمكنك البدء في القيام بالأشياء التي تريد القيام بها في وقت أقل.