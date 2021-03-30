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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 11-inch و iPad Pro 10.5-inch

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 11- inch و iPad Pro 10.5- inch، أن تساعدك فى الاختيار:

 

الشاشة:

iPad Pro 11-inch: شاشة 11 بوصة.

iPad Pro 10.5-inch:شاشة 10.5 بوصة

 

 

 

دقة الشاشة:

iPad Pro 11-inch: تبلغ 2388× 1668بيكسل.

iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 2224×1668 بيكسل.

 

 

 

نوع الشاشة:

iPad Pro 11-inch: شاشة IPS LCD

iPad Pro 10.5-inch: شاشة IPS LCD

 

 

 

المعالج:

iPad Pro 11-inch: معالج Apple A12Z Bionic

iPad Pro 10.5-inch: معالج Apple A10x Bionic

 

 

 

الرام:

iPad Pro 11-inch: تبلغ 6 جيجابايت

iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 6 جيجابايت.

 



نظام التشغيل:

iPad Pro 11-inch: نظام iPadOS14

iPad Pro 10.5-inch: نظام iPadOS14

 

 

 

الكاميرا الخلفية:

iPad Pro 11-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

iPad Pro 10.5-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل

 



الكاميرا الأمامية:

iPad Pro 11-inch: بدقة 7ميجابيكسل.

iPad Pro 10.5-inch: بدقة 7ميجابيكسل.

 

 

 

البطارية:

iPad Pro 11-inch: بقوة 7538 mAh.

iPad Pro 10.5-inch: بقوة 8134mAh

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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