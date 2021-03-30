شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Pro 11-inch و iPad Pro 10.5-inch والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Pro 11- inch و iPad Pro 10.5- inch، أن تساعدك فى الاختيار:
الشاشة:
iPad Pro 11-inch: شاشة 11 بوصة.
iPad Pro 10.5-inch:شاشة 10.5 بوصة
دقة الشاشة:
iPad Pro 11-inch: تبلغ 2388× 1668بيكسل.
iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 2224×1668 بيكسل.
نوع الشاشة:
iPad Pro 11-inch: شاشة IPS LCD
iPad Pro 10.5-inch: شاشة IPS LCD
المعالج:
iPad Pro 11-inch: معالج Apple A12Z Bionic
iPad Pro 10.5-inch: معالج Apple A10x Bionic
الرام:
iPad Pro 11-inch: تبلغ 6 جيجابايت
iPad Pro 10.5-inch: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل:
iPad Pro 11-inch: نظام iPadOS14
iPad Pro 10.5-inch: نظام iPadOS14
الكاميرا الخلفية:
iPad Pro 11-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل
iPad Pro 10.5-inch: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل
الكاميرا الأمامية:
iPad Pro 11-inch: بدقة 7ميجابيكسل.
iPad Pro 10.5-inch: بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية:
iPad Pro 11-inch: بقوة 7538 mAh.
iPad Pro 10.5-inch: بقوة 8134mAh