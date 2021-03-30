شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحل مشكلة نفاد منافذ إيثرنت على جهاز التوجيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لماذا لا يوجد سوى أربعة منافذ إيثرنت بأجهزة التوجيه؟ وكيف يمكن لأي شخص أن يعيش ويزدهر بهذه الكمية الضئيلة من اتصالات الشبكة السلكية؟ وهي أسئلة قد تدور في ذهن البعض حال نفدت منافذ Ethernet على جهاز التوجيه الخاص بهم وسظ طفرة في الأجهزة الإلكترونية المستخدمة بالمنازل.

منافذ إيثرنت على أجهزة الكمبيوتر

تشتمل معظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية على منفذ Ethernet مدمج يُستخدم لتوصيل الجهاز بشبكة سلكية، يتم توصيل منفذ Ethernet المدمج بجهاز الكمبيوتر بمحول شبكة Ethernet الداخلية الخاص بالمستخدم، والذي يطلق عليه بطاقة Ethernet المرفقة باللوحة الأم.

وقدم موقع TheNextWeb حلا بسيطا لهذه المشكلة وهى:

على المستخدم تبديل الشبكة، عبر مفتاح الشبكة وهو مربع عليه توصيله بجهاز التوجيه الخاص به، وفي هذا المربع توجد مجموعة من منافذ إيثرنت. ويمكنك توصيل المزيد من الأشياء بمنافذ الإيثرنت.

وقال التقرير إن المستخدمون الذين يملكون مثلا مجموعة من المعدات المنزلية محرك NAS وApple TV ومعدات تدفق الصوت Bluesound و Xbox Series X ،وغيرها تتطلب توصيلها بجهاز التوجيه للحصول على الأداء الأمثل وليس لديهم مثلا رغبة في الاتصال لاسلكيًا، لكنها لم تعد مشكلة - ويعود الأمر إلى تبديل الشبكة.

لكن عليهم التأكد من حصولهم على مفتاح شبكة وليس موزع شبكة.

وعلى الرغم من أن مقسم الشبكة المعروف أيضًا باسم موزع إيثرنت لا يسمح بزيادة عدد الاتصالات السلكية التي يمكنك إجراؤها على جهاز التوجيه الخاص بك فإن مفتاح الشبكة يفعل.

كل ما عليك فعله هو توصيل مفتاح الشبكة بجهاز التوجيه الخاص بك وتوصيل المزيد من الأجهزة بذلك، وهو ما يمكنك من الوصول إلى حمولة كاملة من التوصيلات السلكية في منزلك أو مكتبك بكل بساطة.

أما فى حال خروجك من منافذ Ethernet وتريد التبديل، وتقع فى خيرة من الأختيار الشيء بين مفاتيح الشبكة "المُدارة" و "غير المُدارة"،

يتيح لك التبديل المُدار تغيير الإعدادات مثل جودة الخدمة ومستويات حركة المرور وتحديد أولويات القناة، لكن التبديل غير المُدار لا يفعل ذلك.

وعند اختيار مفتاحًا مُدارًا، فإنه يسمح للمستخدم بالتوصيل والتشغيل إلا أن البعض يرون أن فكرة الدفع أكثر قليلاً في حال الأحتياج إلى المزيد من خيارات التخصيص في المستقبل مغرية للغاية.

كذلك هناك بعض خيارات أخرى يتعين علي المستخدم اتخاذها وتتعلق أيضا بعدد منافذ إيثرنت الإضافية التي يريد أن يتوفر بها محول الشبكة، فهناك مجموعة من الشركات ذات السمعة الجيدة التي تصنع محولات الشبكة ويمكن أن توفرها إذ أن معظم الشركات المصنعة الرئيسية لمعدات الشبكات ستصنع مفاتيح صلبة للمنزل.