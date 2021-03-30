شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تطرح أول جوازات سفر رقمية للقاح COVID- 19 فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت جوازات سفر التطعيمات ضد فيروس كورونا COVID- 19 حقيقة عملية فى الولايات المتحدة، فوفقًا لتقرير صادر عن صحيفة USA Today، أطلقت ولاية نيويورك بطاقة Excelsior Pass الرقمية التى يمكن للمقيمين استخدامها لإثبات أنهم تلقوا التطعيم أو تم اختبارهم مؤخرًا سلبيًا للعدوى، حيث يمكن استخدام المحفظة الافتراضية لهاتفك (على Android أو iOS) أو نسخة مطبوعة لإصدار رمز QR وإظهار أنك بأمان عندما تريد الذهاب إلى حفلة موسيقية أو أداء مسرحي.

وبحسب التقرير سيكون المتبنون الأوليون فى أماكن كبيرة، حيث سيبدأ ماديسون سكوير جاردن فى مدينة نيويورك فى استخدام بطاقة Excelsior الأسبوع المقبل، مع وجود مركز Times Union التابع فى طور الإعداد، وستكون التصاريح مفيدة فى الأماكن الأصغر بدءًا من 2 أبريل، وهى مفيدة بالفعل لزيادة حجم حضور المناسبات التى يتم تقديمها مثل حفلات الزفاف.

وأكد مسئولو الدولة أن بطاقة Excelsior Pass كانت طوعية تمامًا لكل من الشركات وعامة الناس، وأضافوا أن التطبيقات التى تدعمها شركة IBM لا تقوم بتخزين أو تتبع البيانات الصحية الخاصة، وأن مجموعة من دفتر الأستاذ الموزع والتشفير ساعد فى تأمين البيانات وكذلك ضمان إمكانية التحقق من المعلومات، وبعبارة أخرى، لا يجب أن ترى أشخاصًا يستخدمون تصاريح مزيفة لتجنب تلقى التطعيمات.

وستكون هناك تحديات تقنية، مثل ضمان الاستخدام المتسق للممر عبر الأماكن والتأكد من الاعتراف بها عبر الدول أو البلدان بأكملها، وعلى الرغم من أنك لا تحتاج إلى هاتف بشكل صارم، إلا أن التركيز على رموز QR قد يترك بعض الأشخاص عالقين إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر به طابعة، ولا يوجد أيضًا ارتباط مباشر بين التذاكر والجوازات، لذلك لا يمكنك إثبات تلقيحك تلقائيًا عند شراء المقاعد.

وعلى الرغم من أن التصاريح اختيارية نظريًا، إلا أنها قد تصبح إلزامية بشكل فعال إذا كنت ترغب فى المشاركة فى الجوانب الرئيسية للحياة العامة بينما لا يزال COVID- 19 يمثل تهديدًا، وفى الوقت نفسه، يُظهر هذا أيضًا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تخفف من التعافى من الوباء - قد يجادل المدافعون عن هذه التصاريح بأن هذه التصاريح قد تنقذ الشركات التى قد تضطر إلى الحد من السعة أو البقاء مغلقة.