تكنولوجيا: مبيعات مجموعة Galaxy S21 تجاوزت المليون وحدة في كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - باعت شركة سامسونج أكثر من مليون وحدة من مجموعة Galaxy S21 في كوريا الجنوبية، بعد أيام قليلة من إطلاقها للمجموعة من شهرين.

وتعد مبيعات Galaxy S21 أسرع من مبيعات Galaxy S20 من العام الماضي بشهر، ولكنها لا تزال متأخرة 10 أيام عن مجموعة Galaxy S10 من عام 2019.

وحسبما ورد، فإن هاتف Galaxy S21 هو الأفضل مبيعًا بنسبة 52% من إجمالي المبيعات (أي أكثر من 500000 وحدة)، بينما يمثل Galaxy S21 Ultra حوالي 27%، ويمثل Galaxy S21+ النسبة المتبقية 21%.

جدير بالذكر ان سامسونج هذا العام قررت إحضار مجموعة Galaxy 21 في شهر يناير بدلاً من منتصف فبراير كما فعلت مع Galaxy S20. ويبلغ سعر Galaxy S21 حوالي 999 ألف وون كوري (اي 750 يورو).

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