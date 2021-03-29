حقيبة ظهر للمكفوفين لمساعدتهم على التنقل دون الحاجة إلى كلب مرشد أو عصا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 10:18 مساءً - طور الباحثون في جامعة جورجيا محركاً يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن ارتداؤه قد يساعد الأشخاص ضعاف البصر على التنقل في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تمّ وضع النظام في حقيبة تحمل على الظهر ، حيث يمكنه اكتشاف إشارات المرور ، والممرات المتقاطعة ، والقيود وغيرها من التحديات الشائعة ، وذلك باستخدام كاميرا موضوعة داخل سترة.

يتلقى المستخدمون توجيهات صوتية وتنبيهات من سماعة تدعم تقنية Bluetooth ، بينما توفر البطارية حوالي ثماني ساعات من الطاقة.

تقول شركة إنتل ، التي وفرت قوة المعالجة لجهاز النموذج الأولي ، أنّ هذه الحقيبة متفوقة على غيرها من برامج المساعدة البصرية ذات التقنية العالية ، والتي تفتقر إلى إدراك العمق اللازم لتسهيل التنقل المستقل”.

وقد استلهم جاجاديش ماهيندران ، مطور الذكاء الاصطناعي في معهد الذكاء الاصطناعي بجامعة جورجيا ، إنشاء النظام من زميل له يعاني من ضعف البصر.

وقال: “لقد أدهشتني المفارقة، في حين كنت أعمل على تعليم الروبوتات كيف ترى ، هناك الكثير من الناس الذين لا يستطيعون الرؤية ويحتاجون إلى المساعدة”.

باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي OpenCV ، طور ماهيندران برنامجاً يعمل على كمبيوتر محمول صغير بما يكفي للتخزين في حقيبة ظهر ، مرتبط بكاميرات Luxonis OAK-D المكانية الموصولة إلى سترة والتي توفر معلومات عن العوائق.

قام ماهيندران وفريقه بتدريب الذكاء الاصطناعي على التعرف على التضاريس المختلفة ، مثل الأرصفة والعشب ، والتحديات التي تتراوح من السيارات والدراجات إلى علامات الطرق والفروع المنخفضة المعلقة.

يتم تسليم الرسائل من النظام عبر سماعة بلوتوث ، في حين يمكن إعطاء الأوامر عبر ميكروفون متصل.

وقال ماهيندران أنّ جعل المنتج خفيف الوزن نسبياً وليس مرهقاً للغاية أمر بالغ الأهمية.

بدون تكنولوجيا الحوسبة العصبية من إنتل والمعالج الخاص بشركة موفيديوس ، كان سيتعين على مرتديها حمل خمس وحدات لمعالجة الرسومات في حقيبة الظهر ، كل منها يزن ربع رطل ، بالإضافة إلى الوزن الإضافي من المراوح الضرورية ومصدر الطاقة الأكبر.

وقال لفوربس: “سيكون الأمر مكلفاً للغاية وغير عملي بالنسبة للمستخدمين”.

ولكن مع وسيلة المعالجة المضافة ، ” يتم ضغط سعة GPU الضخمة هذه في جهاز بحجم عصا USB ، حتى تتمكن من توصيله في أي مكان بحيث يمكنك تشغيل نماذج التعلم المعقدة والعميقة هذه . وتابع قائلاً: إنها محمولة ورخيصة ولها عامل شكل بسيط للغاية.”

فاز الاختراع بالجائزة الكبرى في مسابقة OpenCV Spatial AI لعام 2020 ، برعاية Intel.

وقالت هيما شامراج ، مديرة برنامج AI4Good من Intel: “من المدهش أن نرى مطوراً يأخذ تقنية الذكاء الاصطناعي من Intel و يبني بسرعة حلاً لجعل حياة صديقه أسهل”.

“التكنولوجيا موجودة ؛ نحن محدودون فقط من قبل خيال مجتمع المطورين.”

في حين أن الجهاز ليس متاحاً للبيع بعد ، يقوم ماهيندران بشحن حقيبة لصديقه الذي يعاني من ضعف البصر في غضون بضعة أسابيع حتى يتمكن من الحصول على تعليقاته بعد تجربة الحقيبة بشكل واقعي.

هل يمكن للحقيبة أن تحل محل الكلب الدليل؟ إنّ ماهيندران واثق من أن اختراعه يعمل بشكل أفضل على إيصال التحديات إلى المستخدم ، لكنه قال لـ Forbes ، ” بالتأكيد لا يمكنك العناق أو اللعب مع المحرك.”

في جميع أنحاء العالم ، يعاني حوالي 285 مليون شخص من ضعف البصر ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، وتستثمر شركات التكنولوجيا بشكل متزايد في توفير الحلول.

وكانت جوجل تختبر Project Guideline ، وهو تطبيق جديد من شأنه أن يسمح للمكفوفين بالعمل بمفردهم بدون كلب مرشد أو مساعد بشري.

لا يزال Project Guideline في مرحلة النموذج الأولي ، وقد تمّ تطويره في هاكاثون لجوجل العام الماضي بعد أن طلب توماس بانيك ، الرئيس التنفيذي لشركة Guiding Eyes For The Blind ، من المطورين تصميم برنامج من شأنه أن يسمح له بالهرولة بحرية.

بعد بضعة أشهر وبعض التعديلات ، تمكن من القيام بلفات على مسار داخلي دون مساعدة.

وقال بانيك: “لقد كان هذا أول ميل غير موجه أقوم بركضه منذ عقود”.

في الربيع الماضي كشفت جوجل عن لوحة مفاتيح افتراضية تتيح لضعاف البصر كتابة الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني دون معدات إضافية.

تستخدم “لوحة مفاتيح Talkback braille” المدمجة مباشرة في نظام Android تخطيطاً بستة مفاتيح ، حيث يمثل كل مفتاح واحداً من ستة نقاط برايل.

عند نقرها في التسلسل الصحيح ، يمكن للمفاتيح كتابة أي حرف أو رمز.

“إنها طريقة سريعة ومريحة للكتابة على هاتفك دون أي أجهزة إضافية ، سواء كنت تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو ترد على نص ، أو تكتب بريداً إلكترونياً موجزاً” ، قالت Google في منشور في أبريل.