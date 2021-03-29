تكنولوجيا: تسريبات جديدة لهاتف Galaxy S21 FE 5G تكشف عن ألوان إضافية والمزيد من مواصفات الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE 5G في أواخر عام 2021، واليوم تم تسريب معلومات جديدة عن الهاتف.

فوفقَا لـ GalaxyClub، سيصل الهاتف بخيار جديد للون الأخضر الفاتح، بالإضافة إلى اللون الوردي والأبيض والبنفسجي والرمادي.

لا نعرف الكثير عن تصميم الهاتف سوى انه سيكون مشابهًا لطراز Galaxy S21 الحالي، ولكن يبدو ان سامسونج حريصة على جعل Galaxy S21 FE زاهيًا بالألوان بقدر الإمكان.

وعلاوةً على ذلك، يعتقد المصدر GalaxyClub أن سامسونج ستضيف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل إلى الهاتف الجديد. جدير بالذكر ان Galaxy S21 الرائد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

ولقد أشارت الشائعات السابقة ان الهاتف سيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت او 256 جيجابايت.

من المتوقع ان تقوم سامسونج بالكشف عن Galaxy S21 FE 5G في شهر أغسطس المقبل خلال مؤتمر FE Unpacked.

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