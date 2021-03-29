تكنولوجيا: مساعد جوجل يحصل على خيار جديد لتحري الدقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحاول شركة جوجل تحسين مساعدها بأي طريقة ممكنة، وكانت آخر إضافة أضافتها الشركة إلى مساعد جوجل هي ميزة لتحسين المساعد والتي ستحفظ التسجيلات الصوتية على جهازك لتعليم تقنيات الكلام المستخدمة في مساعد جوجل.

ووفقًا للتقارير، لتشغيل هذا الخيار الجديد سيتعين عليك الانتقال إلى إعدادات مساعد جوجل وتشغيل شيء يسمى “المساعدة في تحسين المساعد”.

وقالت جوجل انه إذا كنت على استعداد للسماح للمساعد بتسجيل الصوت وحفظه لمراجعته لاحقًا، فستظل جميع بياناتك الصوتية والصوتية آمنة وفي نفس الوقت سيتم تحسين مساعد جوجل

وتدعي جوجل أن هذه الطريقة الجديدة ستساعد الشركة على تحسين نماذج التعلم الآلي دون الحاجة إلى إرسال بيانات المستخدم الأولية إلى خوادم جوجل، وان الهدف الرئيسي للخيار الجديد الذي تمت إضافته مؤخرًا هو تحري دقة الأمر الصوتي “Hey Google”.

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