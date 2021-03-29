تكنولوجيا: شاومي تطلق قاعدة شحن على غرار AirPower لشحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي اليوم عن قاعدة شحن لاسلكية جديدة والتي يمكنها شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

تحتوي القاعدة على 19 ملف، مما يسمح بوضع الأجهزة في أي مكان. فتحتاج معظم قاعدات الشحن الأخرى بالسوق إلى مواءمة جهازك مع الأماكن المحددة بعناية لبدء الشحن.

وتوفر قاعدة الشحن هذه إنتاجًا إجماليًا يبلغ 60 واط و 20 واط لكل جهاز، وهي متوافقة مع الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي Qi.

تتوفر قاعدة الشحن الجديدة من شاومي بسعر 599 يوان اي 91 دولار، ولا يوجد اي معلومات حول توافرها خارج الصين حاليًا.

وتعتبر قاعدة الشحن هذه مستوحاه من AirPower التي أعلنت عنها شركة أبل في عام 2017 ولم تصل حتى الآن.

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