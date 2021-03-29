تكنولوجيا: شاومي تعلن عن سوارة Mi Smart Band 6 بشاشة AMOLED وسعر 35 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي رسمياً عن سوارة Mi Smart Band 6 الذكية خلال الحدث الذي عقد اليوم، حيث تتميز السوارة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.56 إنش، وأكثر من 130 وجه وسعر 35 دولار.

تتميز سوارة شاومي الجديدة Mi Band 6 أو التي تعرف في الأسواق العالمية بسوارة Mi Smart Band 6 بشاشة AMOLED بحجم 1.56 إنش، بتصميم منحني 2.5D، ودقة عرض 152 في 486 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، وسطوع 450 nit.

كما تقدم شاومي السوارة الذكية بأكثر من 130 وجه للسوارة في نموذج Mi Band 6 الخاص بالسوق الصيني، بينما يضم النموذج الخاص بالأسواق العالمية أكثر من 60 وجه للسوارة الذكية، وتتيح شاومي للمستخدمين تخصيص صورهم الخاصة لواجهة السوارة، أيضاً تقدم شاومي مجموعة من الأوجه المميزة برسوم متحركة مثل SpongeBob.

وتدعم سوارة Mi Band 6 عدد 30 نمط رياضي، كما يمكن للسوارة الذكية إدراك تمارين الركض في الأماكن الخارجية المفتوحة، أو السير، أو الركض على الأجهزة الرياضية.

أيضاً تدعم سوارة Mi Band 6 تتبع ورصد ضربات القلب خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، وتضم السوارة الذكية مستشعر SpO2 لقياس نسية الأكسجين في الدم.

يمكن للسوارة أيضاً أن تدعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم وجودة التنفس أثناء النوم، وتدعم أيضاً رصد معدل تمارين التنفس، والإجهاد، ويأتي الإصدار الخاص بالسوق الصيني بتقنية NFC، مع مساعد Xiao AI الرقمي، كما تدعم السوارة تقنية البلوتوث 5.0، ومقاومة الماء عند 5ATM.

سوارة Mi Band 6 تضم بطارية بقدرة 125mAh LiPo، تستمر بعمر شحن حتى 14 يوم، وتتميز بقياسات 47.4 في 18.6 في 12.7مم، وتنطلق بسعر 35 دولار.

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