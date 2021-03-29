تكنولوجيا: شاومي تكشف النقاب عن هاتف Mi 11 Ultra باثنان من الشاشات وسعر يبدأ من 914 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً اليوم عن هاتف Mi 11 Ultra الذي ينطلق باثنان من الشاشات، وكاميرة ثلاثية بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويبدأ سعر الهاتف من 914 دولار.

يتميز هاتف Mi 11 Ultra بشاشة E4 AMOLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض QHD بلس، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويدعم تقنية Dolby Vision.

أيضاً يتميز هاتف Mi 11 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية LPDDR5 بسرعة 6400 ميجابت في الثانية، كما يدعم سعة تخزينية في UFS 3.1، أيضاً يأتي الهاتف بتحسينات في ميزة الإتصال بتقنية Wi-Fi 6.

وتقدم شاومي هاتف Mi 11 Ultra باثنان من الإختيارات في الألوان هم السيراميك واللون الأسود، كما تأتي وحدة الكاميرة باللون الأسود وتشغل الجزء العلوي من الجهة الخلفية، وتشمل إعدادات الكاميرة الخلفية ثلاثة من المستشعرات إلى جانب شاشة ثانوية تدعم تصوير سيلفي بأعلى جودة بإستخدام الكاميرة الخلفية.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر GN2 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، مع اثنان من مستشعرات IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل على أن يأتي أحدهما بعدسات بزوايا عرض واسعة بينما يأتي الأخر بعدسات TeleMacro.

كما يتميز مستشعر سامسونج GN2 بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا 61 درجة FoV كما تضم الكاميرة تقنية dToF التي تتيح التركيز التلقائي الحاد في 64 نقطة بتركيز تلقائي بالليزر.

من جانب أخر تأتي الكاميرة المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 128 درجة، كما يدعم مستشعر TeleMacro الأخير المميز بدقة 48 ميجا بيكسل تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 120 مرة.

وتؤكد شاومي على دعم كاميرة Mi 11 Ultra بآداء أعلى في التصوير الليلي بفضل خوارزمية جديدة للشركة، والتي تدعم المستشعر الرئيسي المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، لدعم إلتقاط صور واضحة وبدقة أعلى في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً يمكن لهاتف Mi 11 Ultra أن يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K بأي من المستشعرات الثلاثة والتي تشمل مستشعر telemacro.

ومن المقرر أن يضم هاتف Mi 11 Ultra بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي كما يتوفر بسعر يبدأ من 914 دولار مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 2 من أبريل.

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