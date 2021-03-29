شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Visa تستعد للسماح بتسويات الدفع باستخدام العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Visa Inc إنها ستسمح باستخدام العملة المشفرة بالدولار الأمريكي لتسوية المعاملات على شبكة الدفع الخاصة بها، وهي أحدث علامة تجارية تقبل العملات الرقمية من قبل الصناعة المالية السائدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أطلقت Visa البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير Crypto وتخطط لتقديم الخيار لمزيد من الشركاء في وقت لاحق من هذا العام، على حد قولها، فيما تعد عملة الدولار الأمريكي الرقمي (USDC) هي عملة مشفرة مستقرة ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي مباشرةً.

وتأتي خطوة Visa في الوقت الذي تبنت فيه شركات التمويل الكبرى بما في ذلك BNY Mellon و BlackRock Inc و Mastercard Inc بعض العملات الرقمية، مما أثار تنبؤات بأن العملات المشفرة ستصبح جزءًا منتظمًا من المحافظ الاستثمارية.

وقال رئيس شركة تسلا "إيلون ماسك" الأسبوع الماضي إن العملاء يمكنهم شراء سياراتهم الكهربائية باستخدام عملة البيتكوين ، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لاستخدام العملة المشفرة في التجارة.

وتقليديًا، إذا اختار العميل استخدام بطاقة Visa Crypto للدفع مقابل فنجان من القهوة، فيجب تحويل العملة الرقمية الموجودة في محفظة العملات المشفرة إلى نقود تقليدية، وستقوم محفظة العملة المشفرة بإيداع العملة الورقية التقليدية في حساب مصرفي، ليتم توصيلها عبر Visa في نهاية اليوم لتسوية أي معاملات، مما يضيف التكلفة والتعقيد للشركات.

فيما تعد أحدث خطوة من Visa ، والتي ستستخدم سلسلة Ethereum blockchain ، تلغي الحاجة إلى تحويل العملة الرقمية إلى نقود تقليدية من أجل تسوية المعاملة، وقالت Visa إنها دخلت في شراكة مع بنك الأصول الرقمية Anchorage وأكملت أول معاملة هذا الشهر - حيث أرسلت Crypto.com USDC إلى عنوان Ethereum الخاص بـ Visa في Anchorage.