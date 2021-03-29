بعد أزمة «إيفر جيفن».. لعبة إلكترونية تحاكي عبور سفينة عملاقة من قناة السويس

الشارقة - اميمة ياسر -

استوحى مطورو ألعاب إلكترونية فكرة لعبة جديدة من أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية الضخمة "إيفر جيفن" في قناة السويس، والتي تسببت في تعليق حركة الملاحة في هذا الممر المائي العالمي.

وأطلقت شبكة "سي إن إن" لعبة يمكن ممارستها بسهولة عبر المتصفح من خلال هذا الرابط، حيث تقدم اللعبة تجربة شبه واقعية لعملية عبور سفينة شحن عملاقة، ويتحكم المستخدم في سفينة عملاقة على خريطة لقناة السويس تشبه الواقعية، ويمكنه خلال التجربة التحكم في سرعة دوران محرك السفينة واتجاه الدفة في ظل سرعة واتجاه الرياح الموضحين.

https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/

ويشعر مستخدم اللعبة بالصعوبة والتحديات التي تواجه قائد السفينة في توجيهها في ظل كبر حجم السفينة والحفاظ على مرورها في ممر مائي ضيق دون الاصطدام بحوافه.

يشار إلى أن السفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس منذ 6 أيام، بدأت بالتحرك فجر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر لها قولها إن السفينة "إيفر جيفن" استجابت لمناورة التعويم التي جرت الليلة وتحركت عن وضعها القديم".

وتداولت عدد من وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت السفينة الجانحة في قناة السويس "إيفر جيفن" وهي تتحرك في المجرى الملاحي الأهم في العالم.