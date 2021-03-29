شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اختراق SolarWinds على رسائل بريد إلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس، أن قراصنة يشتبه بأنهم يعملون لصالح روسيا تمكنوا من الوصول إلى حساب بريد إلكتروني يخص الرئيس السابق لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، المسئولة عن الأمن السيبراني، في اختراق SolarWinds.

وقال تقرير وكالة أسوشييتد برس الذى نقلته رويترز، إن القيمة الاستخباراتية لاختراق تشاد وولف، القائم بأعمال السكرتير السابق لوزارة الأمن الداخلي، وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمسئولين في موظفي الأمن السيبراني بالوزارة لم تكن معروفة علناً.

وزارة الأمن الوطني لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وفي خرق الأمان في شركة SolarWinds Corp الذي ظهر في ديسمبر، اخترق المتسللون برنامج إدارة الشبكة الخاص بشركة التكنولوجيا الأمريكية وأضافوا رمزًا سمح لهم بالتجسس على المستخدمين النهائيين.

ووفقا للتقرير فقد اخترق المتسللون تسع وكالات فيدرالية و 100 شركة.

في الأسبوع الماضي، أفادت تقارير أن الأمر التنفيذي المخطط لإدارة بايدن سيتطلب من العديد من بائعي البرامج إخطار عملائهم من الحكومة الفيدرالية عندما يكون لدى الشركات خرق للأمن السيبراني.