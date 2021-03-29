تكنولوجيا: هاتف Mi 11 Pro ينطلق بترقية في إعدادات الكاميرة ويدعم معايير IP68

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Mi 11 Pro الذي ينطلق بترقية في إعدادات الكاميرة ويدعم معايير IP68، مع آداء أسرع في تقنية الشحن، وسعر يبدأ من 761 دولار.

يتميز هاتف Mi 11 Pro بشاشة منحنية E4 AMOLED بحجم 6.81 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، و10بت مع تقنية Dolby Vision التي تقدم للمرة الأولى في هواتف شاومي، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 1700 nit، ويدعم الهاتف طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus.

ويدعم هاتف Mi 11 Pro رقاقة معالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد جديد.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو Harmon Kardon، ويدعم تقنية NFC كما يأتي بمستشعر IR، كما يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6E، ومعايير IP68، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة MIUI 12.5.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، وأيضاً تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 67W، بينما يدعم الشحن العكسي بقدرة 10W.

وتدعم شاومي هاتف Mi 11 Pro بمستشعر ISOCELL GN2 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية Pixel Pro المزدوج، وتقنية Native ISO Fusion، وHDR، بفتحة عدسات f/1.95، ويدعم OIS، مع عدسات 8P.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4 مع عدسات periscope ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، والرقمي حتى50 مرة، ويتميز ببعد بؤري 120مم، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.4 مع عدسات 5P، وفلاش LED مزدوج، ويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 8K بالحركة البطيئة عند 1920 إطار لكل ثانية.

ويتوفر هاتف Mi 11 Pro بسعر 761 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وسعر 807 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، بينما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 868 دولار.

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