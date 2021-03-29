تكنولوجيا: شاومي تعلن عن هاتف Mi 11 Lite أنحف هاتف 5G برقاقة معالج Snapdragon 780G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب عن هاتف Mi 11 Lite وهو أنحف إصدار في هواتف 5G، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 780G.

انطلق حدث شاومي اليوم بمجموعة من الإعلانات عن منتجات الشركة الجديدة، ولقد قدمت شاومي خلال الحدث هاتف Mi 11 Lite الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Mi 11 Lite 5G برقاقة معالج Snapdragon 780G التي تستخدم للمرة الأولى في هذا الإصدار، والتي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 642، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 في UFS 2.2، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Mi 11 Lite 5G بطارية بقدرة 4250 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يعد هاتف Mi 11 Lite أخف وأنحف هاتف 5G حيث يأتي بقياسات 160.53 في 75.72 في 6.81مم، كما يتميز بوزن 159 جرام، أيضاً يدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.2، وWiFi 6E، وتدعم الشاشة تقنية HDR بلس، وتأتي بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI 12، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mi 11 Lite 5G بألوان الأزرق، والأسود، والوردي، والأخضر، إلى جانب اللون الأصفر والأبيض ويبدأ سعر الهاتف من 350 دولار.

المصدر

اعلان





