«هدايا مجانية للمستخدمين».. كل ما تريد معرفته عن رسائل الهاكر الجديدة على «واتساب».. وكيف تتجنب اختراق التطبيق

الشارقة - اميمة ياسر - حذر متخصصون في مجال التكنولوجيا من رسالة هاكر متداولة في الآونة الأخيرة، على موقع المراسلة الشهير «واتساب»، حيث تتمثل الخدعة في تقديم هدايا مجانية إلى المستخدمين، من أحد الشركات العالمية الشهيرة «أمازون».

وأكد الخبراء على ضرورة تجنب مستخدمي «واتساب»، النقر فوق أي نصوص مشبوهة، خاصة المنتشرة حديثا، حول وجود عملية احتيال حديثة تتضمن رابط أمازون الذي يطالب المستخدمين بإدخال بعض البيانات في استبيان. حسبما نشر موقع "ألوان".

المكافأة هي هدية أمازون، مثل الهاتف الذكي الجديد Huawei Mate 40 Pro 5G، لكن الخبراء يقولون إن الرابط هو في الواقع حملة زائفة لجمع البيانات، فبعد إدخالها لن تحصل على الهدية، وفقا لما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني.

وتتضمن رسالة «أمازون» الخادعة: «لقد تم اختيارك للمشاركة في الاستبيان الخاص بنا، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط وستحصل على جائزة رائعة، كل ثلاثاء نختار عشوائيًا 100 مستخدم لمنحهم فرصة للفوز بجوائز مذهلة، يهدف هذا الاستطلاع إلى تحسين جودة الخدمة لمستخدمينا وسيتم مكافأة مشاركتك».

تحمل الرسالة شعار «أمازون»، وتتضمن أيضًا تحذير المستخدم من أن لديه أقل من دقيقة لبدء الاستبيان، بالإضافة إلى التأكيد على أن عدد الجوائز محدود.

حقيقة الرسالة الخادعة على واتساب

أوضحت منظمة التحقق من الحقائق«News Meter»، أنه بعد التواصل مع خدمة عملاء أمازون، أخبرتهم الشركة بأنه لم يتم الإعلان عن مثل هذا العرض من قبل المنظمة وأن الرابط مزيف، وهي مجرد روابط مزيفة.

كيفية تجنب اختراق تطبيق واتساب

هناك العديد من طرق الاحتيال التي يتبعها الهاكرز من أجل الحصول على بياناتك مستخدمي واتساب، والسيطرة على هاتفك، ولكن يمكن تجنبها كالتالي:

- يجب أن تكون دائمًا حذرًا من أي روابط أو ملفات وسائط يرسلها الغرباء، وعدم الضغط عليها.

- تجنب الضغط على الرسائل المعاد توجيهها من الأصدقاء، لأنهم قد ينقلون بدون قصد رسالة غير آمنة.

- تجنب أي عروض مغرية يصعب تصديقها.

- لا تقم بإدخال أي بيانات إلى الغرباء عبر الإنترنت.