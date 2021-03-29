شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين ميزة الحذف التلقائى على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تكون هناك بعض الدردشات أو المحادثات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها بشكل دائم، ولهذا السبب قدمت تليجرام مؤخرًا ميزة جديدة تساعد على "الحذف التلقائي" التي تمكن المستخدمين من حذف جميع المشاركين في محادثة في أي وقت.

وسيؤدي تمكين مؤقت الحذف التلقائي في محادثات تليجرام إلى مسح الرسائل تلقائيًا لجميع المشاركين إما بعد 24 ساعة أو 7 أيام من الإرسال، ولذلك، إذا كنت تريد أيضًا تمكين ميزة الحذف التلقائي في تطبيق تليجرام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه كما يلى:

لأجهزة الأندرويد 1. افتح تطبيق تليجرام. 2. اذهب الآن إلى أي نافذة دردشة.

3. اضغط على قائمة "النقاط الثلاث" الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من نافذة الدردشة.

4. بعد ذلك اضغط على خيار "مسح السجل".

5. حدد الآن المدة الزمنية باستخدام زر شريط التمرير التي تريد بعدها حذف الرسالة تلقائيًا.

6. أخيرًا اضغط على زر "تمكين".

لنظام iOS 1. افتح تطبيق تليجرام وتوجه إلى نافذة الدردشة.

2. الآن اضغط مع الاستمرار على رسالة ثم انقر فوق تحديد.

3. اختر خيار "مسح الدردشة".

4. الآن قم بتمكين ميزة الحذف التلقائي واختر الفاصل الزمني.