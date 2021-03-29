شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير روسى يكشف طريقة لمنع التنصت على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح كوزمينكو أن "الحد من التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع البيانات الشخصية يتأتي باستخدام إعدادات الهاتف الذكي، ويتعين على وجه الخصوص، الدخول إلى قسم (التطبيقات) وتعطيل الوصول إلى الميكروفون ومكبرات الصوت والكاميرا والموقع بداخله".

ويمكن لأصحاب الهواتف الذكية أيضا تعطيل الإعلانات المضمنة للشركة المصنعة، ويتطلب ذلك في نظام التشغيل أندرويد إلى الانتقال إلى إعدادات الإعلانات في جوجل وإيقاف تشغيل شريط تمرير تخصيص الإشهارات.

أما في أجهزة "iPhone" فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية وخدمات الموقع وخدمات النظام، ثم القيام بإيقاف تشغيل "iAd" تحديد الموقع الجغرافي، ثم انتقل إلى الإعدادات والخصوصية والإعلانات وشغّل: "تقييد تتبع الإعلانات".

ولفت كبير المتخصصين في اختبار جودة المنتجات الرقمية إلى أن الهاتف الذكى إذا كان مصابا بفيروس، فقد يواجه صاحبه المراقبة المحترفة والتنصت على المكالمات الهاتفية.