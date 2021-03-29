تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز راوتر Mi AX9000 لدعم المستخدمين في الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي في الحدث الذي انطلق اليوم عن جهاز راوتر Mi AX9000 المخصص لدعم المستخدمين في الألعاب، والذي يدعم تقنية WiFi 6.

عقدت شركة شاومي مؤتمرها اليوم للإعلان الرسمي عن مجموعة جديدة من منتجات الشركة، ولقد شملت إعلانات الشركة جهاز راوتر Mi AX9000 بالموجات الثلاثية، والذي يدعم المستخدمين بميزة الإتصال اللاسلكي في الألعاب، ويدعم معايير شبكات 2.4 و5G، كما يأتي برقاقة معالج كوالكوم بعدد ستة من الأنوية والتي تستهدف الألعاب بشكل خاص.

كما يأتي جهاز راوتر Mi AX9000 بميزة دعم تردد 4 في 4 عند 160MHz، أيضاً يدعم جهاز الرواتر تقنية MU-MIMO وOFDMA مما يتيح للجهاز الإتصال بعدد 16 جهاز في نفس الوقت، أيضاً يظهر في الجزء العلوي لجهاز الراوتر إضاءة LED بعلامة “X”.

أيضاً تكشف الهوائيات الأربعة في الجهاز عن وجود منافذ LAN في الجزء الخلفي، كما تدعم شاومي الجهاز بمنفذ USB 3.0، ويأتي الراوتر بمروحة واحدة للتبريد.

ويدعم معالج كوالكوم جهاز Mi AX9000 في الوصول إلى سرعة 4804 ميجابت في الثانية، وتؤكد شاومي على ميزة سرعة الإتصال في الجهاز، و دعم إتصال من مسافة تصل إلى 12 متر، ومن المقرر أن يتوفر جهاز الراوتر بسعر 152 دولار.

المصدر

اعلان





