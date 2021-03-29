تكنولوجيا: تحديث سلسلة Galaxy S21 يجلب نمط Portrait للعدسات القياسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج تحديث جديد لبرمجيات سلسلة هواتف Galaxy S21 يأتي بمجموعة من التحسينات من بينها دعم العدسات القياسية في الهواتف بنمط تصوير Portrait.

بدأت العملاق الكوري في دفع التحديث G99xxXXU2AUC8 في السوق الهندي، والذي ينطلق بمجموعة من التحسينات للكاميرة بشكل خاص، على أن يدعم هذا التحديث مستخدمي هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus وأيضاً Galaxy S21 Ultra.

ومن المقرر أن ينطلق التحديث بسعة 1 جيجا بايت، كما يأتي بتحسينات في الآداء، مع دفع نمط Portrait في العدسات القياسية لينضم إلى مجموعة من المميزات قدمت في الهواتف عند إنطلاقها في المرة الأولى والتي تشمل Director View، ونمط تصوير portrait الليلي.

ولقد إقتصرت ميزة تصوير portrait في سلسلة Galaxy S21 حتى الآن على عدسات telephoto أو العدسات المميزة بزوايا واسعة، بينما أكد موقع Sammobile على أن سامسونج تتوسع بالنمط ليشمل العدسات القياسية أيضاً.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط لدفع هذا التحديث في أسواق أخرى خلال الفترة القادمة، كما تقدم سامسونج من خلال هذا الإصدار تحديثات الحماية لشهر أبريل 2021.

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