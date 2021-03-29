أشهر 5 منصات عملات رقمية لهذا العام

دبي - يزن راشد - ازدادت أسعار العملات الرقمية في الأسواق الأوروبية بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين في مختلف دول العالم.

واحتلت عملة بيتكوين النصيب الأكبر من الاهتمام، سواء على المدى القصير أو البعيد.

ويختلف تداول العمـلات المشفرة تماماً عن الأسواق التقليدية، مثل: الفوركس أو المؤشرات.

وبالنظر إلى أنها أصول جديدة نسبياً، فهي لا تتأثر بالعديد من القوى نفسها التي تتأثر بها الأسواق الأخرى الأكثر رسوخًا.

وقد اكتسب التداول بالعملات الرقمية شعبية كبيرة في أوساط المتداولين نتيجة للأرباح الهائلة التي حققها الكثيرون من تداول عملة بيتكوين، وإليك منصات شراء وبيع العملات الرقمية لعام 2021:

1- Plus500:

تعتبر منصة التداول Plus500 من أوائل المنصات الإلكترونية في هذا المجال، التي كانت ومازالت نداً لا يستهان به في الحصة السوقية بالنسبة للمستثمرين المهتمين.

وتوفر منصة بلس500 مختلف خدمات تبادل العملات سواء الأجنبية أو الرقمية، وتشمل منتجاتها أنواعاً أخرى، مثل: السلع والمؤشرات وصنادق الاستثمار المتداولة المعروفة بـETF.

2- TradingView:

تعتبر TradingView بمثابة شبكة اجتماعية للمتداولين والمستثمرين في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وأسواق المال وتعمل على وضع بيانات لحظية ورسوم بيانية وتحليلات الأسهم للمتداولين.

وتستخدم TradingView باين سكريبت — وهي عبارة عن لغة برمجة للمتداولين قائمة على الحوسبة السحابية تسهل على المتداول كتابة ومشاركة مؤشرات وإستراتيجيات التحليل الفني.

وبالنظر إلى أن بايت سكريبت هي لغة برمجية متخصصة، فإنك لست بحاجة إلى كاتبة الكثير من التعليمات البرمجية، حيث إن عدة أسطر من بايت سكريبت تعادل مئات الأسطر في اللغات الأخرى.

3- AvaTrade:

تعد AvaTrade واحدة من شركات الوساطة التي ظهرت في عام 2006 ، وهيئة بمثابة وسيط مالي لسوق تداول العملات الأجنبية وعقود الفروق، ويقع مقرها في مدينة دبلن بإيرلندا.

وتوفر AvaTrade إمكانيات التداول في العديد من الأسواق، بما في ذلك أسواق المال، السلع، مؤشرات الأسهم، الصناديق الإستثمارية المتداولة، وخيارات الفانيلا، والعملات الرقمية، والسندات، وذلك عبر منصات التداول وتطبيقات الهواتف الذكية.

4- Admiral Markets:

تمثل Admiral Markets شركة وساطة مالية يقع مقرها في مدينة تالين، عاصمة جمهورية إستونيا الأوروبية.

وتأسست الشركة عام 2001، واستمرت منذ تلك الفترة بتوسيع نشاطها وتحسين خدماتها في مجال الوساطة المالية.

وقد أصبحت اليوم تدعم تداول فئة واسعة من الأصول بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية بجانب بيع وشراء العملات الرقمية بالإضافة إلى عقود الفروقات والمؤشرات وغيرها.

5- ZuluTrade:

تسمح منصة ZuluTrade – وهي شركة تقنية مالية يونانية تدير منصة تداول عبر الإنترنت والهاتف المحمول – للمستخدمين بالتداول في العملات، وتأسست عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في آثينا باليونان.

مخاطر محتملة للتعامل بالعملات الرقمية: