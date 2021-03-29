شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق برنامجا لتدريب المشرعين الأمريكيين على مواجهة التهديدات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المركز الوطني الأمريكي للأمن السيبراني وشركة جوجل، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا لمشرعي الولايات وموظفيهم في جميع الولايات الأمريكية الخمسين لإعدادهم بشكل أفضل للتهديدات السيبرانية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

ومن المقرر أن تشمل المبادرة تدريبات تهدف إلى إعداد المشرعين وموظفي الدولة ليكونوا يقظين ضد التهديدات الإلكترونية من خلال عرض التثقيف حول "النظام البيئي" للأمن السيبراني، والأنواع الشائعة للهجمات السيبرانية، وأفضل الممارسات حول كيفية حماية الأفراد من التهديدات السيبرانية.

وقال فورست سينتي رئيس مشروع الأمن السيبراني لقادة الدول إن "الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تقع الشركات والحكومة والأفراد ضحية للهجمات الرقمية كل يوم"، موضحا أن القادة في جميع الولايات الخمسين يسلحون أنفسهم وفرقهم بأفضل الممارسات لحماية أنفسهم وعناصرهم من التهديدات الإلكترونية.